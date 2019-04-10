После подсчета 97% голосов "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получают по 35 мандатов

Продолжают поступать предварительные результаты выборов в Кнессет 21-го созыва, состоявшихся во вторник, 9 апреля. По данным ЦИК, явка избирателей составила 67,9%.

Подсчитаны 97% голосов: "Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4.

Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" пока не проходят электоральный барьер.

Таким образом, партии право-религиозного блока набирают 65 мандатов (из 120).

Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, когда будет завершен подсчет голосов, поданных военнослужащими и дипломатами.





