Подсчитаны 99,86% голосов. Вскрываются "двойные конверты"

По данным на 17:00 подсчитаны 99,86% голосов. Радиостанция "Кан Бет" передала, что проблемы возникли с пятнадцатью избирательными участками, на которых были обнаружены различные нестыковки. Бюллетени и протоколы с этих участков будут перепроверены, и для этого может потребоваться несколько дней.

Вместе с тем, вечером 10 апреля, ЦИК приступил к подсчету голосов в так называемых "двойных конвертах", поданных военнослужащими, заключенными и дипломатами, а также теми, кто голосовал не по месту жительства.

До начала подсчета "голосов в двойных конвертах" результаты выборов оставались стабильными: "Ликуд" – 35 мандатов, "Кахоль Лаван" – 35, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 8 , ХАДАШ-ТААЛ – 6, "Авода" – 6, НДИ – 5, "Ихуд мифлагот а-ямин" – 5, МЕРЕЦ – 4, "Кулану" – 4, РААМ-БАЛАД – 4. Партии "А-Ямин а-Хадаш", "Зеут" и "Гешер" - не проходят электоральный барьер.

Таким образом, партии право-религиозного блока набирают 65 мандатов (из 120). Партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" разделяют 13.265 голосов.

Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля.

Подсчет "солдатских" голосов (их значительно больше, чем голосов заключенных и дипломатов) может изменить картину в пользу "А-Ямин а-Хадаш" и привести к тому, что арабский блок РААМ-БАЛАД не пройдет в Кнессет.

"Кахоль Лаван" победил в Тель-Авиве, "Ликуд" – в Иерусалиме и на периферии: итоги голосования по городам

В Иерусалиме явка избирателей составила 67,82%. Победу в столице с минимальным перевесом одержал "Ликуд" (24,67%). На втором месте – "Яадут а-Тора" с 23,19%, на третьем – ШАС (13,75%). Блок "Кахоль Лаван" на четвертом месте с 11,75% голосов иерусалимцев. "Ихуд Мифлагот а-Ямин" получил в городе 6,78%, а "а-Ямин а-Хадаш" – 4,43%.

В Тель-Авиве участие в выборах приняли 65,89% обладателей права голоса. В городе без перерыва убедительную победу одержал блок "Кахоль Лаван", набравший 45,76% голосов. "Ликуд" получил 19,15%, МЕРЕЦ – 9%, "Авода" – 8,54%. Остальные партии набрали менее 3,25% .

В Хайфе явка избирателей была заметно ниже средней по стране – 59,85%. Скорее всего, на нее повлияла низкая активность арабского населения города. 32,69% принявших участие в выборах жителей столицы израильского севера проголосовали за "Кахоль Лаван", 23,67% – за "Ликуд", 7,3% – за НДИ, 5,68% – за "Аводу", 5,06% – за ХАДАШ-ТААЛ, столько же – за "Кулану", 4,7% – за МЕРЕЦ, 3,54% – за "Яадут а-Тора".

Беэр-Шева, где уровень явки избирателей составил 63,18%, отдала безоговорочную победу "Ликуду" (43,01%). У "Кахоль Лаван" – 17,49%, у НДИ – 9,5%, у ШАС – 6,03%, у "а-Ямин а-Хадаш" – 4,58%, у "Зеут" – 4,32%, у "Кулану" – 3,93%.

В Ашдоде явка составила 68,52%. Победу в городе одержал "Ликуд" (33,87%). Далее следуют "Кахоль Лаван" (16,46%), НДИ (12,43%), ШАС (11,41%), "Яадут а-Тора"(11,28%), "Кулану" (3,64%).

В Ашкелоне проголосовали 68,4% жителей. У "Ликуда" – 42,61% голосов. Далее следуют "Кахоль Лаван" (15,49%), НДИ (13,13%), ШАС (6,78%), "Кулану" (5,35%), "Зеут" (3,46%).

В Сдероте явка составила 73,99%. У "Ликуда" 43,52%, у НДИ – 10,14%, у "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 10,12%, у "Кахоль Лаван" – 9,22%, у ШАС – 7,43%, у "Зеут" – 4,44%, у "Кулану" – 4,15%.

В Эйлате до избирательных участков дошли только 48,58% жителей. 43,34% голосов получил "Ликуд", 26,19% – "Кахоль Лаван", 5,38% – НДИ, 4,1% – ШАС, 4,02% – "Зеут", 3,29% – "Авода".

В Ришон ле-Ционе (явка 70,78%) "Кахоль Лаван" с трудом обошел "Ликуд", набрав 35,27% против 34,59%. У НДИ 5,66%, у "Кулану" – 5,24%, у "Аводы" – 4,12%.

В Холоне (явка 64,89%) "Ликуд" набрал 37,5%, "Кахоль Лаван" – 28,99%, ШАС – 7,26%, "Кулану" – 5,63%, НД – 4,22%, "Авода" – 4,14%.

В Бат-Яме (явка 52,36%) у "Ликуда" 38,51% голосов, у "Кахоль Лаван" – 21,74%, у НДИ – 12,52%, у ШАС – 6,56%, у "Кулану" – 5,2%.

В Рамат-Гане (явка 70,48%) "Кахоль Лаван" победил с 42,91%, у "Ликуда" – 24,8%, у "Аводы" – 7,38%, у МЕРЕЦ – 4,37%, у "Кулану" – 4,28%.

В Гиватаиме (явка 75,28%) у "Кахоль Лаван" – 50,59% голосов, у "Ликуда" – 17,57%, у "Аводы" – 10,24%, у МЕРЕЦ – 7,14%.

В Бней-Браке (явка 83,13%) победу одержала "Яадут а-Тора" с 61,38% голосов. Далее следуют ШАС (26,47%) и "Ликуд" (5,35%).

В Нетании (явка 64,44%) "Ликуд" уверенно победил с 37,87% голосов, у "Кахоль Лаван" – 22,76%, у ШАС – 8,75%, у НДИ – 6,74%, у "Кулану" – 5,28%, у "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 3,36%.

В Герцлии (явка 70,39%) "Кахоль Лаван" ожидаемо победил с 47,89% голосов, у "Ликуда" – 23,36%, у "Аводы" – 6,67%, у МЕРЕЦ – 4,7%, у "Кулану" – 3,41%.

В Раанане (явка 72,73%) "Кахоль Лаван" набрал 43,53%, а "Ликуд" – 23,36%. На третьем месте – "а-Ямин а-Хадаш" с 6,74% голосов, далее идут "Авода" (5,76%), "Ихуд Мифлагот а-Ямин" (3,99%), МЕРЕЦ (3,96%).

В Кфар-Сабе (явка 76,66%) у "Кахоль Лаван" 46,04% голосов, у "Ликуда" – 23,83%, у "Аводы" – 7,67%, у МЕРЕЦ – 4,53%.

В Петах-Тикве (73,75% явки) "Ликуд" с 31,6% опередил "Кахоль Лаван" (27,18%). Далее идут "Ихуд Мифлагот а-Ямин" (6,05%), ШАС (6,02%), НДИ – 5,69%, "а-Ямин а-Хадаш" (4,76%), "Яадут а-Тора" (4,33%), "Кулану" (4,24%), "Авода" (3,31%).

В Лоде (явка 58,41%) "Ликуд" получил 37,37%, "Кахоль Лаван" – 12,33%, НДИ – 9,75%, ХАДАШ-ТААЛ – 7,21%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 6,11%, ШАС – 5,87%, "Кулану" – 4,68%, РААМ-БАЛАД – 3,73%.

В Рамле (явка 61,79%) у "Ликуда" 47,47%, у "Кахоль Лаван" – 12,27%, у ШАС – 9,08%, у ХАДАШ-ТААЛ – 5,47%, у "Кулану" – 4,68%, у НДИ – 4,25%, у РААМ-БАЛАД – 4,24%.

В Модиине-Макабим-Реут (явка 86,68%) "Кахоль Лаван" набрал 42,3%, "Ликуд" – 22,66%, "а-Ямин а-Хадаш" – 7,22%, "Авода" – 6,8%, "Кулану" – 3,97%, МЕРЕЦ – 3,57%, "Гешер" – 3,4%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 3,37%.

В Реховоте (явка 74,79%) "Кахоль Лаван" получил 30,62% голосов, ненамного опередив "Ликуд" с 28,91%. ШАС набрал 5,33%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 5,19%, "Авода" – 4,75%, "Кулану" – 4,2%, "Яадут а-Тора" – 4,04%, "а-Ямин а-Хадаш" – 3,65%.

В Хадере (явка 68,07%) "Ликуд" получил 37,97%, "Кахоль Лаван" – 25,92%, "Кулану" – 6,97%, НДИ – 6,7%, ШАС – 6,39%, "Авода" – 3,53%.

В Акко (явка 58,37%) у "Ликуда" 39,1%, у ХАДАШ-ТААЛ – 10,57%, у "Кахоль Лаван" – 10,34%, у НДИ – 9,74%, у РААМ-БАЛАД – 9,65%, у ШАС – 6,21%.

В Нагарии (явка 66,11%) у "Ликуда" 41,45%, у "Кахоль Лаван" – 23,2%, у НДИ – 9,65%, у "Кулану" – 4,6%, у ШАС – 4,3%, у "Аводы" – 3,33%.