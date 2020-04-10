Распадающиеся блоки и буксующие переговоры о коалиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Завершившаяся предпраздничная неделя хоть и не принесла ожидавшегося коалиционного соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", но катализировала несколько параллельных процессов, влияющих на оформление нового портрета политической системы.

На этой неделе окончательно был расторгнут союз между партиями левого крыла. Распад союза партий "Авода", "Гешер" и МЕРЕЦ начался после того, как Орли Леви-Абукасис отказалась рекомендовать Бени Ганца на пост премьер-министра, вопреки мнению фракции, и даже направила главе государства соответствующее письмо. С этого момента ее стали воспринимать как 59-й мандат в праворелигиозном блоке. В свою очередь, союз "Аводы" и МЕРЕЦ треснул в тот момент, когда Амир Перец объявил о том, что ведет переговоры о присоединении к правительству Нетаниягу. Впрочем, довольно сложно назвать совместное участие в выборах Амира Переца и Ницана Горовица союзом. Используя метафору Нафтали Беннета, речь идет о совместной поездке в автобусе, цель которой преодолеть электоральный барьер. После того, как цель достигнута, пассажиры выходят – и каждый идет своей дорогой. Летом 2019 года Беннет говорил так о союзе "Новых правых" с "Ихуд леуми", но это не менее верно, когда речь идет о левом фланге. В МЕРЕЦ изначально были не в восторге от союза с "Аводой", ради которого партия Шуламит Алони и Йоси Сарида отказалась от самостоятельности, оставила за бортом Кнессета таких популярных в левых кругах депутатов как Илан Гилон и Исауи Фрейдж, осталась без представительства арабского сектора и толкнула избирателей в объятия Объединенного арабского списка. В "Аводе" опасались утраты популярности из-за чрезмерного уклона влево. Итоги выборов оставили в левом лагере явное кисло-сладкое послевкусие: семь мандатов – это лучше, чем оказаться за бортом, но катастрофически мало, когда речь идет о союзе партий, когда-то имевших в сумме 56 мандатов. Амир Перец посмотрел по сторонам, послушал товарищей по партии, требовавших начать переговоры с Нетаниягу и принял решение. Альтернативой была малосимпатичная роль пятого колеса в оппозиционной телеге. С семью мандатами Перец не мог рассчитывать даже на роль главы оппозиции. Провести полтора-два года в роли заурядного депутата Кнессета – не по рангу Амира Переца. Его противники утверждают, что между ним и Нетаниягу существует договоренность, согласно которой в обмен на поддержку правительства, "Ликуд" поддержит Переца в следующем году на выборах на пост президента. В окружении Переца отрицают эти утверждения.

Несмотря на яростные нападки на Переца со стороны депутатов от МЕРЕЦ, распад этого союза – лучшее, что могло произойти с крайне левыми. МЕРЕЦ получил шанс на политико-идеологический ренессанс. Уже сейчас активисты говорят о возможности союза с частью Объединенного арабского списка (без БАЛАД), или о самостоятельном участии в следующих выборах. В опросе Рафи Смита, результаты которого были опубликованы перед праздником Песах, МЕРЕЦ набирал семь мандатов, а "Авода" исчезала с политической карты.

На правом фланге, в блоке "Ямина" продолжают ждать решения Биньямина Нетаниягу. Решение передать министерство юстиции "Кахоль Лаван" вызвало критику со стороны бывшего министра юстиции Айелет Шакед, но совершенно очевидно, что ни это, ни какой-либо иной пункт платформы будущего правительства не станут препятствием на пути "Ямины" в правительство. ДНК политического истеблишмента национально-религиозного лагеря не приемлет термина "оппозиция", и в этом его схожесть с ДНК "Аводы". Присоединятся Беннет, Смотрич и Рафи Перец к правительству или нет, зависит от распределения портфелей в будущем кабинете министров. А пока что Нетаниягу и Беннет обмениваются нападками, на сей раз на фоне борьбы с эпидемией коронавируса. 9 апреля Беннет заявил, что необходимо покончить с общим карантином. "Надо действовать не молотком, а пинцетом. Отсутствие нормальной системы проверок вынуждает объявлять общий карантин, что наносит катастрофический вред экономике государства и лишает заработка миллионы израильтян", – заявил Беннет и призвал передать координацию мер по борьбе с коронавирусом в ведение министерства обороны. В ответ приближенные премьер-министра обвинили министра обороны в безответственности в период чрезвычайного положения. "Будет лучше, если он займется выполнением своих непосредственных обязанностей и прекратит бесконечные нападки в СМИ на премьер-министра и правительство, членом которого является", – заявили приближенные Нетаниягу.

Переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" застопорились за метр до финиша. За 48 часов до пасхального Седера партии были как никогда близки к подписанию соглашения. Обе партии пошли на уступки. В "Кахоль Лаван" дали Нетаниягу фактически карт-бланш на решение о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и часть Иудеи и Самарии. Нетаниягу, правда, обязан "консультироваться" с Бени Ганцем, но решения он имеет право принимать сам. Взамен Нетаниягу отказался от требования получить право вето на кандидатуры судей, назначаемых в Верховный суд. Комиссию по назначению судей будет возглавлять Ави Нисанкорен, на кандидатуру которого на пост министра юстиции согласился Нетаниягу, в комиссию войдет также представитель оппозиции, чья позиция по отношению к юридической системе будет совпадать с позицией "Кахоль Лаван". Еще два представителя политической системы будут от праворелигиозного блока. Всего в комиссию входят девять человек, для принятия решения необходимы семь голосов. Простое арифметическое действие показывает, что без соглашения о праве вето у "Ликуда" нет шансов повлиять на работу комиссии.

Взаимный компромисс казалось делает соглашение между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" почти свершившимся фактом. Но...

Что произошло вечером 6 апреля? В "Кахоль Лаван" утверждают, что "Ликуд" внезапно отказался от уже достигнутых соглашений. "Возможно Нетаниягу испугался критики со стороны своих правых союзников, а возможно это был трюк, заготовленный изначально", – сказал мне источник в "Кахоль Лаван". В окружении Ганца опасаются, что "Ликуд" затягивает переговоры в ожидании того момента, когда истечет срок мандата, отведенный Бени Ганцу на формирование правительства. Срок действия этого мандата истекает 13 апреля. Лидер "Кахоль Лаван" уже заявил, что обратится к президенту Ривлину с просьбой предоставить ему еще 14 дней. Этот срок оговорен законом, однако президент волен решать: предоставлять ли этот дополнительный срок. Из канцелярии президента передали, что он примет решение, исходя из оценки перспектив Бени Ганца преуспеть в формировании правительства. К настоящему моменту, мандат находится у Ганца, а правительство формирует Нетаниягу.

Переход мандата к Нетаниягу означает, что руководство организационной комиссией Кнессета возвращается к "Ликуду", а Бени Ганц лишается главного козыря на переговорах: опасения Нетаниягу, что "Кахоль Лаван" начнет продвигать законы, вытесняющие его из политической системы. Это порождает ситуацию, в которой торопиться должен Ганц, а не Нетаниягу.

Положение лидера "Кахоль Лаван" осложняется еще и тем, что у него нет альтернатив союзу с "Ликудом". В "Еш Атид" – ТЭЛЕМ заявляют, правда, чт,о если переговоры Ганца и Нетаниягу провалятся, они, так и быть, примут экс-лидера обратно. Вот только лидером блока он уже не будет.

Перед наступлением Песаха Биньямин Нетаниягу позвонил Бени Ганцу и поздравил его с праздником. Пока Нетаниягу "душит в объятиях" Ганца, в партиях "Ликуд" и "Кахоль Лаван" готовятся к новому раунду переговоров.