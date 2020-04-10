Общий карантин в Израиле: сняты полицейские блокпосты, выходить из дома можно, но действуют строгие ограничения

С 6 утра пятницы, 10 апреля, сняты полицейские блокпосты, обеспечивавшие соблюдение гражданами режима полного карантина в первые дни праздника Песах. Однако прочие ограничения остаются в силе.

Можно выходить из дома – на короткие прогулки (до 100 метров от места проживания), а также за покупками в продуктовые магазины и аптеки. Повсюду необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров между людьми. Минздрав напоминает о необходимости тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой.

По-прежнему запрещены длительные дальние прогулки, без крайней необходимости нельзя покидать территорию населенных пунктов, в которых вы проживаете. При выходе из дома следует иметь при себе удостоверение личности.

Работа общественного транспорта возобновится только утром в воскресенье, 12 апреля (25% от обычного). Такси продолжают работать. Доставка товаров на дом работает.

Работодатели имеют право самостоятельно организовывать подвозку сотрудников к месту работы. При этом настоятельно рекомендовано использовать на рабочих местах не более 15% сотрудников.

Прежние исключения для запрета на передвижение (помощь пожилым или больным родственникам, передача ребенка между разведенными родителями, даже в разных городах, необходимая для жизнеобеспечения работа и другие исключения) остаются в силе.

Настоятельно рекомендовано появляться в общественных местах в маске, закрывающей рот и нос. С утра 12 апреля ношение маски станет обязательным (если не будет принято другое решение).

Кроме того, вступило в силу послабление режима карантина для жителей Бней-Брака: лицам, чьи предприятия остаются открытыми и находятся за пределами города, разрешается выезжать на работу. Для выезда за пределы города им не требуется специальное разрешение.

В Иерусалиме сняты блокпосты между отдельными районами. Решение о дальнейших послаблениях режима карантина может быть принято позже.

Сегодня состоится совещание при участии релевантных структур, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги, а также уточняться правила, касающиеся поведения граждан в праздничную неделю.