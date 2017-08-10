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В Израиле

В Израиль прилетела иранская журналистка, попросившая убежища

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
Арье Дери

Утром в четверг, 10 августа, в Израиле приземлилась 33-летняя иранская журналистка Неда Амин, которая попросила убежища в нашей стране. 6 августа министр внутренних дел Арье Дери одобрил ее прошение.

Три года назад Неда сбежала из Ирана, где ей грозит смертная казнь, и находилась в Турции. Однако Турция объявила, что намерена выслать Амин на родину.

Тогда Объединение журналистов Израиля обратилось в главе МВД с прошением о предоставлении убежища для Неды. В прошении отмечалось, что журналистка подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность. Амин написала несколько материалов для сайта Times of Israel на фарси.

"Речь идет о журналистке, жизни которой угрожает реальная опасность лишь за то, что она пишет для израильского новостного сайта. По этим гуманитарным причинам ей было позволено въехать в Израиль", - было сказано в заявлении МВД.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
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