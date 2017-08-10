Иранская журналистка: "Израиль спас мне жизнь"

"Израиль спас мне жизнь", - заявила во время пресс-конференции в редакции газеты Times of Israel иранская журналистка Неда Амин, которая в четверг, 10 августа, прилетела в Израиль после того, как ей был предоставлен статус беженца.

32-летняя иранская журналистка и блогер бежала из Ирана в 2014 году в Турцию. До бегства и после него в своих статьях она критиковала иранский режим и описывала страдания соотечественников. В последние годы вела блог на фарси на сайте израильского издания Times of Israel.

По словам Неды, в Иране тому, кто сотрудничает с Израилем, грозит смертная казнь. Журналистка также рассказала, что из-за ее сотрудничества с израильским изданием, часть родственников и друзей отвернулись от нее, связь с ними оборвалась.

На вопрос о том, почему она решила писать для израильских СМИ, Амин ответила: "Я люблю Израиль. Мать моего отца была еврейкой. Я никогда не поддерживала лозунги иранского режима против Израиля и всегда мечтала писать на иврите".

Недавно Турция объявила, что намерена выслать журналистку на родину. Если бы это произошло, в Иране Неду ждал бы арест, пытки и, скорее всего, смерть.

Объединение журналистов Израиля обратилось к главе МВД с прошением о предоставлении убежища для Неды Амин. В прошении отмечалось, что журналистка подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность. В том числе, за сотрудничество с израильским изданием.

6 августа министр внутренних дел Арье Дери распорядился предоставить Неде Амин убежище. В заявлении МВД говорилось: "Речь идет о журналистке, жизни которой угрожает реальная опасность лишь за то, что она пишет для израильского новостного сайта. По этим гуманитарным причинам ей было позволено въехать в Израиль".

В иерусалимском офисе Times of Israel Неда Амин призналась: "В Израиле я счастлива. Это моя страна. Здесь я чувствую себя в безопасности". Гражданка Ирана говорила с израильскими журналистами на ломанном английском, но призналась, что она с большим удовольствием учит иврит.

Неда также рассказала, что, когда над ней нависла угроза депортации в Иран, она обращалась за помощью к многим странам. Но ни одна из стран не торопилась с рассмотрением ее прошения о предоставлении убежища. "Единственной страной, отреагировавшей мгновенно, был Израиль", - сказала она.





