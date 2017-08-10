10 августа 2017 г.
последняя новость: 16:03
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:47 Пожар в Холоне, пострадали ребенок пяти лет и полицейский
15:27 Предъявлено обвинение матери, выбросившей ребенка из машины
14:41 В Рамле мужчина получил огнестрельное ранение
14:32 Иранская журналистка: "Израиль спас мне жизнь"
13:57 "Ликуд" против Барака: "Смешно, что именно он говорит о коррупции"
13:30 В Хайфе было обнаружено игорное заведение
11:58 Верховный суд сократил срок заключения 14-летнего террориста
11:56 "Пилот учится всю жизнь". Интервью с Исраэлем Бахаравом после трагедии на авиабазе "Рамон"
11:41 Отец обвиняется в развратных действиях в отношении четырехлетней дочери
11:16 В Хадере на улице обнаружен мертвый мужчина
В Израиле

Иранская журналистка: "Израиль спас мне жизнь"

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 16:07 блог версия для печати фото
Неда Амин во время пресс-конференции
Неда Амин во время пресс-конференции
Неда Амин во время пресс-конференции
ВСЕ ФОТО

"Израиль спас мне жизнь", - заявила во время пресс-конференции в редакции газеты Times of Israel иранская журналистка Неда Амин, которая в четверг, 10 августа, прилетела в Израиль после того, как ей был предоставлен статус беженца.

32-летняя иранская журналистка и блогер бежала из Ирана в 2014 году в Турцию. До бегства и после него в своих статьях она критиковала иранский режим и описывала страдания соотечественников. В последние годы вела блог на фарси на сайте израильского издания Times of Israel.

По словам Неды, в Иране тому, кто сотрудничает с Израилем, грозит смертная казнь. Журналистка также рассказала, что из-за ее сотрудничества с израильским изданием, часть родственников и друзей отвернулись от нее, связь с ними оборвалась.

На вопрос о том, почему она решила писать для израильских СМИ, Амин ответила: "Я люблю Израиль. Мать моего отца была еврейкой. Я никогда не поддерживала лозунги иранского режима против Израиля и всегда мечтала писать на иврите".

Недавно Турция объявила, что намерена выслать журналистку на родину. Если бы это произошло, в Иране Неду ждал бы арест, пытки и, скорее всего, смерть.

Объединение журналистов Израиля обратилось к главе МВД с прошением о предоставлении убежища для Неды Амин. В прошении отмечалось, что журналистка подвергается преследованиям за свою профессиональную деятельность. В том числе, за сотрудничество с израильским изданием.

6 августа министр внутренних дел Арье Дери распорядился предоставить Неде Амин убежище. В заявлении МВД говорилось: "Речь идет о журналистке, жизни которой угрожает реальная опасность лишь за то, что она пишет для израильского новостного сайта. По этим гуманитарным причинам ей было позволено въехать в Израиль".

В иерусалимском офисе Times of Israel Неда Амин призналась: "В Израиле я счастлива. Это моя страна. Здесь я чувствую себя в безопасности". Гражданка Ирана говорила с израильскими журналистами на ломанном английском, но призналась, что она с большим удовольствием учит иврит.

Неда также рассказала, что, когда над ней нависла угроза депортации в Иран, она обращалась за помощью к многим странам. Но ни одна из стран не торопилась с рассмотрением ее прошения о предоставлении убежища. "Единственной страной, отреагировавшей мгновенно, был Израиль", - сказала она.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2017 г.
В Израиль прилетела иранская журналистка, попросившая убежища
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Израиль предоставил убежище иранской журналистке
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Израиль вызывает восхищение. Интервью с послом Евросоюза Ларсом Фааборгом-Андерсеном
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
В Ираке израильтянка спасает детей и женщин из плена "Исламского государства"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
Посол РФ в Израиле о сотрудничестве и отношении к террористам. Интервью с Александром Шеиным
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 ноября 2014 г.
"Решет Бет": 31-летняя жительница Тель-Авива присоединилась к курдским "пешмерга"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017