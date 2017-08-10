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Внимание, розыск: пропал Хаим Боаз Бруштейн из Бней-Брака

время публикации: 11:12 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал Хаим Боаз Бруштейн из Бней-Брака

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 60-летнего Хаима Боаза Бруштейна из Бней-Брака. Последний раз его видели около 6 утра 10 августа, когда он выходил из дома на улице Хатам Софер.

Приметы пропавшего: рост около 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. На нем были черные брюки и белая рубашка.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Хаима Боаза Бруштейна, обратиться в полицию по телефону 03-6104618 или по телефону 100.

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Четверг, 10 августа 2017 г.
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