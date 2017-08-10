Верховный суд сократил срок заключения 14-летнего террориста

В четверг, 10 августа, Верховный суд постановил сократить срок заключения 14-летнего араба, совершившего в 2015 году теракт в иерусалимском районе Писгат Зеэв.

В результате нападения, которое было совершено осужденным вместе с его двоюродным братом, двое израильтян были тяжело ранены. Один из нападавших был застрелен в момент совершения теракта, второй был ранен, задержан и приговорен к 12 годам тюремного заключения. Судья Давид Минц сократил срок заключения до 9,5 лет.

"Нет сомнений в том, что осужденный совершил тяжкие преступления, однако он прошел процесс реабилитации, и срок его заключения может быть сокращен", - говорится в решении судьи Давида Минца.