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В Израиле

Верховный суд сократил срок заключения 14-летнего террориста

время публикации: 11:58 | последнее обновление: 12:16 блог версия для печати фото
Ахмад Манасра

В четверг, 10 августа, Верховный суд постановил сократить срок заключения 14-летнего араба, совершившего в 2015 году теракт в иерусалимском районе Писгат Зеэв.

В результате нападения, которое было совершено осужденным вместе с его двоюродным братом, двое израильтян были тяжело ранены. Один из нападавших был застрелен в момент совершения теракта, второй был ранен, задержан и приговорен к 12 годам тюремного заключения. Судья Давид Минц сократил срок заключения до 9,5 лет.

"Нет сомнений в том, что осужденный совершил тяжкие преступления, однако он прошел процесс реабилитации, и срок его заключения может быть сокращен", - говорится в решении судьи Давида Минца.

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Четверг, 10 августа 2017 г.
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