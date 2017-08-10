10 августа 2017 г.
последняя новость: 17:32
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:36 Житель Рамат-Гана обнаружил во дворе своего дома сумку с оружием
16:28 Племянник террористки, совершившей нападение в Рош а-Аин, задержан за поджог в Израиле
15:47 Пожар в Холоне, пострадали ребенок пяти лет и полицейский
15:27 Предъявлено обвинение матери, выбросившей ребенка из машины
14:41 В Рамле мужчина получил огнестрельное ранение
14:32 Иранская журналистка: "Израиль спас мне жизнь"
13:57 "Ликуд" против Барака: "Смешно, что именно он говорит о коррупции"
13:30 В Хайфе было обнаружено игорное заведение
11:58 Верховный суд сократил срок заключения 14-летнего террориста
11:56 "Пилот учится всю жизнь". Интервью с Исраэлем Бахаравом после трагедии на авиабазе "Рамон"
В Израиле

Племянник террористки, совершившей нападение в Рош а-Аин, задержан за поджог в Израиле

время публикации: 16:28 | последнее обновление: 16:28 блог версия для печати фото
Племянник террористки, совершившей нападение в Рош а-Аин, задержан за поджог в Израиле

Пожар возле 5-го шоссе, который произошел 9 августа недалеко от Петах-Тиквы, был результатом поджога. К такому выводу пришли следователи полиции и пожарной службы. Поджигатели задержаны.

По информации сайта 20-го канала ИТВ, свидетелем поджога стал житель Петах-Тиквы. Он видел, как двое поджигателей поливают сухую траву легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают траву. Мужчина сфотографировал поджигателей и переслал снимок в полицию.

Менее чем через час на въезде в деревню Кафр-Касем были задержаны двое поджигателей: 18-летний житель деревни и его 15-летний родственник, проживающий в Негеве.

По информации сайта "Маарив", старший из поджигателей приходится племянником террористке, которая в прошлом году совершила нападение в Рош а-Аин.

- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 7 августа 2017 г.
Лесные пожары в Италии: поджигателями оказались пожарные
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
В Сильване задержаны подозреваемые в поджоге патрульного автомобиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2017 г.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в поджогах в Яффо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2017 г.
Вспыхнул пожар в Йесуд а-Маале, подозрение на поджог







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017