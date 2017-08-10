Племянник террористки, совершившей нападение в Рош а-Аин, задержан за поджог в Израиле

Пожар возле 5-го шоссе, который произошел 9 августа недалеко от Петах-Тиквы, был результатом поджога. К такому выводу пришли следователи полиции и пожарной службы. Поджигатели задержаны.

По информации сайта 20-го канала ИТВ, свидетелем поджога стал житель Петах-Тиквы. Он видел, как двое поджигателей поливают сухую траву легковоспламеняющейся жидкостью и поджигают траву. Мужчина сфотографировал поджигателей и переслал снимок в полицию.

Менее чем через час на въезде в деревню Кафр-Касем были задержаны двое поджигателей: 18-летний житель деревни и его 15-летний родственник, проживающий в Негеве.

По информации сайта "Маарив", старший из поджигателей приходится племянником террористке, которая в прошлом году совершила нападение в Рош а-Аин.



