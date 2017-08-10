10 августа 2017 г.
последняя новость: 10:41
Развод года
Известная певица сошла с ума
О состоянии Люси Дубинчик
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:39 Житель Тверии подозревается в сокрытии доходов в размере 10 миллионов шекелей
10:18 Моше Яалон прокомментировал мероприятие в поддержку Нетаниягу
10:17 Житель Петах-Тиквы подозревается в ограблении пожилой женщины с применением перцового газа
09:56 Каменная посуда для чуда Христа: находка в Галилее
09:45 Следователи допрашивают министра социального обеспечения Хаима Каца
09:13 Институт Вайцмана на шестом месте в рейтинге НИИ от Nature
08:39 Вечер Битана и Нетаниягу. Комментарий
08:16 Учения службы тыла: с утра и до полудня в Самарии будут звучать сигналы тревоги
07:15 Прокуратура: проверка поставок оружия в Южный Судан не выявила подозрений на уголовные преступления
07:07 В течение одной ночи разрушены дома трех террористов
В Израиле

Каменная посуда для чуда Христа: находка в Галилее

время публикации: 09:56 | последнее обновление: 10:00 блог версия для печати фото
Обнаруженная посуда
Обнаруженная посуда
На месте раскопок
ВСЕ ФОТО

В ходе работ по возведению нового спортивного центра в деревне Рейне, расположенной в Нижней Галилее, была обнаружена мастерская, где производилась каменная посуда. Находка датируется периодом Второго Храма.

Это всего лишь четвертое подобное предприятие, обнаруженное на территории Израиля. Еще одна мастерская была найдена совсем недавно в местечке Эйнот Амитай, недалеко от Рейне. О двух других, расположенных в окрестностях Иерусалима, известно уже несколько десятилетий.

"Открытие подтверждает, что евреи придавали важное значение вопросам ритуальной чистоты. Каменная посуда однозначно указывает на евреев. Они верили, что такая посуда остается ритуально чистой", - сообщил профессор Ариэльского университета Йонатан Адлер.

По его словам, керамическая посуда, как считалось, не обладала подобными свойствами, и в случае соприкосновения с нечистым ее приходилось разбивать. Каменная посуда использовалась в специальных случаях, производилось ее мало, а значит, и мастерских было немного.

Рядом с мастерской расположена рукотворная пещера, откуда поступало сырье для изготовления посуды. Известняк обрабатывали острыми ножами, получая посуду необходимой формы. Судя по находкам, изготовлялись здесь главным образом чаши с ручками и миски.

"В Галилее раньше находили только саму посуду. Это происходило в Кане, Ципори, Назарете. О важности ритуальной чистоты мы знали также из письменных источников, в том числе христианских – например, из Евангелия от Иоанна", - рассказала представитель Управления древностей Ярдена Александр.

Она напомнила, что по христианской традиции, Иисус стал гостем на свадьбе, проходившей в Кане Галилейской. Когда вино закончилось, он велел наполнить водой шесть каменных водоносов, и вода в них превратилось в вино. Это стало первым из совершенных им чудес.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июля 2017 г.
В Негеве обнаружена давильня для производства вина, которой насчитывается 1600 лет
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2017 г.
Женские украшения, забытые на кухне крестоносцев. Загадка из Модиина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2017 г.
Дорога, ведущая к Храму: археологи подтвердили описание Иосифа Флавия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2017 г.
"Зажигалка" времен неолита: редкая находка в районе Бейт-Шемеша
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 марта 2017 г.
Виски для солдат Его Величества: что пили британцы в Эрец-Исраэль 100 лет назад







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 10 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017