Каменная посуда для чуда Христа: находка в Галилее

В ходе работ по возведению нового спортивного центра в деревне Рейне, расположенной в Нижней Галилее, была обнаружена мастерская, где производилась каменная посуда. Находка датируется периодом Второго Храма.

Это всего лишь четвертое подобное предприятие, обнаруженное на территории Израиля. Еще одна мастерская была найдена совсем недавно в местечке Эйнот Амитай, недалеко от Рейне. О двух других, расположенных в окрестностях Иерусалима, известно уже несколько десятилетий.

"Открытие подтверждает, что евреи придавали важное значение вопросам ритуальной чистоты. Каменная посуда однозначно указывает на евреев. Они верили, что такая посуда остается ритуально чистой", - сообщил профессор Ариэльского университета Йонатан Адлер.

По его словам, керамическая посуда, как считалось, не обладала подобными свойствами, и в случае соприкосновения с нечистым ее приходилось разбивать. Каменная посуда использовалась в специальных случаях, производилось ее мало, а значит, и мастерских было немного.

Рядом с мастерской расположена рукотворная пещера, откуда поступало сырье для изготовления посуды. Известняк обрабатывали острыми ножами, получая посуду необходимой формы. Судя по находкам, изготовлялись здесь главным образом чаши с ручками и миски.

"В Галилее раньше находили только саму посуду. Это происходило в Кане, Ципори, Назарете. О важности ритуальной чистоты мы знали также из письменных источников, в том числе христианских – например, из Евангелия от Иоанна", - рассказала представитель Управления древностей Ярдена Александр.

Она напомнила, что по христианской традиции, Иисус стал гостем на свадьбе, проходившей в Кане Галилейской. Когда вино закончилось, он велел наполнить водой шесть каменных водоносов, и вода в них превратилось в вино. Это стало первым из совершенных им чудес.