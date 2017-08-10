ЦАХАЛ: ХАМАС строит в Газе инфраструктуру террора под жилыми домами

ЦАХАЛ обнаружил в северной части сектора Газы сеть туннелей и инфраструктуры террора, проложенной под двумя жилыми зданиями, сообщил в беседе с журналистами командующий южным округом ЦАХАЛа генерал-майор Эяль Замир.

По его словам, одно из зданий является многоэтажным и было построено в последние два года, после операции "Нерушимая скала". ХАМАС использовал процесс строительства для того, чтобы создать под фундаментом здания инфраструктуру, необходимую для террористической деятельности.

Второе здание, в котором живет многодетная семья, находится в непосредственной близости от мечети. По словам генерала-майора Замира, эти здания являются примером того, как организация ХАМАС действует внутри населенных районов сектора Газы, стремясь тем самым ограничить свободу действий ЦАХАЛа в момент вооруженной конфронтации: "В случае, если ЦАХАЛ будет там действовать, ХАМАС попытается использовать это для очередного акта делегитимации Израиля в глазах мирового сообщества". В то же время генерал-майор Замир отметил: "Эти и подобные здания являются легитимной военной целью, и вся ответственность за последствия ляжет на плечи организации ХАМАС".

Говоря о ситуации в секторе в целом, генерал-майор Замир отметил, что уже почти три года на границе с сектором царит почти полная тишина. "Инциденты возле разделительного забора крайне редки, и даже на фоне недавних событий в Иерусалиме и в Иудее и Самарии, в секторе Газы сохранялось спокойствие", – сказал командующий Южным округом.

Вместе с тем, он отметил, что ХАМАС постоянно действует в двух направлениях: инициирует антиизраильские диверсии в Иудее и Самарии, а также продолжает процесс наращивания вооружений. "Процесс вооружения идет за счет обычных граждан, жителей сектора, так как огромная часть бюджетов попадает в распоряжение боевого крыла ХАМАС, – сказал Эяль Замир. – Мы хорошо знаем, насколько непроста гуманитарная ситуация в секторе, но ответственность за это целиком лежит на ХАМАСе".

Генерал-майор Замир добавил, что Израиль активно действует против угрозы туннелей, однако отказался вдаваться в подробности.

Отвечая на вопрос об изменениях в политике ХАМАС после смены руководства организации в секторе Газы, генерал-майор Замир сказал: "С точки зрения идеологии этой организации, нет никаких изменений, и не стоит их ожидать. ХАМАС отвергает легитимность существования государства Израиль, и это определяет его стратегические цели и задачи".

Эяль Замир сообщил также, что работы по созданию подземного забора между Израилем и Газой продолжаются, и они должны завершиться в ближайшие два года.

В июне этого года координатор действий израильского правительства на палестинских территориях генерал Йоав (Поли) Мордехай сообщил на своей странице в сети Facebook на арабском языке, что 1 июня силами Армии обороны Израиля на территории сектора Газы был обнаружен подземный туннель. Этот туннель находится непосредственно под зданием школы для мальчиков "Аль-Маази", действующей под патронажем Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

9 июня саудовская газета "Оказ" опубликовала статью с резкими обвинениями в адрес палестинской террористической организации ХАМАС, назвав ее деятельность "двойным предательством палестинских интересов". Издание обвинило ХАМАС в использовании десятков миллионов долларов, выделенных Саудовской Аравией и ОАЭ на гуманитарную помощь, для строительства туннелей под школами, больницами и жилыми домами. "Террористы "Исламского государства" убивают быстро, тогда как ХАМАС убивает медленно, тратя деньги на террор по указке Ирана и создавая угрозу жизням мирных палестинцев", – говорилось в статье.





