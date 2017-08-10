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Следователи допрашивают министра социального обеспечения Хаима Каца

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото
Хаим Кац

В четверг, 10 августа, следователи отдела полиции (ЛАХАВ-433) допрашивают министра социального обеспечения Хаима Каца.

Министр был вызван на допрос в следственный отдел в Лоде по делу 630 о коррупции в концерне "Таасия аверит".

Хаим Кац подозревается в даче взяток в обмен на вступление в "Ликуд". Как сообщалось ранее, следователи намерены задать министру вопросы, касающиеся проведения тендеров среди подрядчиков и зависимости их результатов от того, поддерживают ли участники тендеров партию "Ликуд".

Это третий допрос Хаима Каца в качестве подозреваемого.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Полиция допросила министра труда и социального обеспечения Хаима Каца







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