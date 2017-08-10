Следователи допрашивают министра социального обеспечения Хаима Каца

В четверг, 10 августа, следователи отдела полиции (ЛАХАВ-433) допрашивают министра социального обеспечения Хаима Каца.

Министр был вызван на допрос в следственный отдел в Лоде по делу 630 о коррупции в концерне "Таасия аверит".

Хаим Кац подозревается в даче взяток в обмен на вступление в "Ликуд". Как сообщалось ранее, следователи намерены задать министру вопросы, касающиеся проведения тендеров среди подрядчиков и зависимости их результатов от того, поддерживают ли участники тендеров партию "Ликуд".

Это третий допрос Хаима Каца в качестве подозреваемого.