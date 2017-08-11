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В Израиле

ДТП на трассе номер 1, пострадали десять человек

время публикации: 10 августа 2017 г., 23:24 | последнее обновление: 10 августа 2017 г., 23:24 блог версия для печати фото
ДТП на трассе номер 1, пострадали десять человек

На трассе номер 1 вечером в четверг, 10 августа, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП, происшедшего рядом с развязкой Латрун, десять человек получили легкие травмы, сообщает сайт 0404.co.il.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.

Ранее в тот же день на улице Шабтай Леви в Хайфе легковой автомобиль сбил 60-летнего пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу РАМБАМ.

Совершивший наезд на пешехода водитель бросил автомобиль на месте ДТП и скрылся. Через некоторое время он был задержан.

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