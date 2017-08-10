Вечер Битана и Нетаниягу. Комментарий

Поздно вечером 9 августа, в павильоне №1 выставочного комплекса "Ганей а-Тааруха" глава парламентской коалиции Давид Битан стоял в окружении активистов "Ликуда" и широко улыбался. Радость Битана была очевидна и закономерна: мероприятие в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу, инициированное и организованное Битаном, прошло успешно.

Более двух тысяч, а по утверждению самого главы коалиции, не менее трех тысяч активистов "Ликуда" пришли в этот вечер в "Ганей а-Тааруха", и что особенно важно, в мероприятии приняли участие депутаты и министры. Многие из них, возможно, воздержались бы от участия в этом вечере, но недвусмысленные угрозы, озвученные Битаном, сделали свое дело.

"Ликудники не слепцы, они отлично видят, кто поддерживает премьер-министра, а кто нет и делают выводы", – сказал Битан в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il. Глава коалиции был единственным, кто в этот вечер выступал со сцены кроме премьер-министра. Он переходил от телекамеры к телекамере, от микрофона к микрофону, от журналиста к журналисту. Все, кто присутствовали в этот вечер в зале видели, что именно Битан получил должность оруженосца премьер-министра. Родился новый король партийного аппарата.

Однако собравшиеся активисты, приехали в Тель-Авив не ради Битана. ""Ликуд" никогда не бросает своих лидеров, когда левые и пресса атакуют их, – сказала корреспонденту NEWSru.co.il Ариэла Леви из Ариэля. – Именно поэтому в "Ликуде" лидеры не меняются каждые два года как в "Аводе"".

Еще одна активистка "Ликуда", не пожелавшая назвать свое имя, пояснила: "Мы уже много лет голосуем не за "Ликуд", а за Нетаниягу. Если завтра партию возглавят Исраэль Кац или Гидеон Саар, я не проголосую за "Ликуд", и многие мои друзья не проголосуют. Но этого не произойдет, и Нетаниягу останется у власти еще очень много лет, чтобы досаждать вам, журналистам".

Мотив СМИ, как главного врага "Ликуда" и Биньямина Нетаниягу, звучал во всех беседах с участниками мероприятия. "С каких пор в демократической стране свергают премьер-министра из-за заголовков в газетах? Почему СМИ молчат о нарушениях закона левыми политиками? Это не демократия, а путч", – сказал один из активистов.

Биньямин Нетаниягу сказал собравшимся все то, что они хотели услышать. "Левые и пресса – это одно и то же", "лидеры палестинцев мечтают о моем отстранении от власти, и они знают почему", "в этом зале собрались и Амона, и Димона". Особое внимание Нетаниягу уделил Эхуду Бараку: "Есть один старый человек с новой бородой, который недолго был премьер-министром", – сказал Нетаниягу и вызвал бурные овации собравшихся.

Это была речь политика, пытающегося сплотить своих сторонников. Это была речь, которая более всего напоминала הם מפחדים 1999 года. Это была речь, для сопровождения которой лучше всего подошла бы известная песня "Весь мир против нас".

Присутствие Сары Нетаниягу, которая обычно воздерживается от посещения партийных мероприятий, усилило эффект.

Вечер в "Ганей Тааруха" был генеральной репетицией кампании, которую "Ликуд" развернет в случае подачи обвинительного заключения против Биньямина Нетаниягу. В ответ на давление с требованием уйти в отставку, глава правительства и его сторонники представят набор доводов, которые звучали на мероприятии в Тель-Авиве. Мотив "нас преследуют" оказался весьма эффективным перед выборами 2015 года. Неизвестно, удастся ли Нетаниягу и его окружению повторить успех в случае подачи обвинительного заключения. Потребуется немало усилий, чтобы обвинить Рони Альшейха и Авихая Мандельблита в чрезмерной левизне. Противники Нетаниягу не решились на открытую конфронтацию. Активисты движения за права инвалидов, митинговавшие возле павильона №1, не являются силой в "Ликуде". Те в правящей партии, кто не разделяют настроений, царивших в зале, предпочли остаться дома. Организаторы вечера, опасавшиеся скандала, вздохнули с облегчением.

В последние годы израильская политическая карта видоизменилась. Это уже не "единая Эрец Исраэль" против территориального компромисса, не социалисты против сторонников свободного рынка и даже не светские против религиозных. Граница проходит по отношению к Биньямину Нетаниягу. Партия "Только Нетаниягу" ведет борьбу не на жизнь, а на смерть с партией "Только не Нетаниягу". Вечер в "Ганей Тааруха" стал яркой иллюстрацией этой борьбы.

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон