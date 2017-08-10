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"Ликуд" против Барака: "Смешно, что именно он говорит о коррупции"

время публикации: 13:57 | последнее обновление: 13:57 блог версия для печати фото
Эхуд Барак

В четверг, 10 августа, "Ликуд" опубликовал заявление с нападками на бывшего премьер-министра Эхуда Барака.

"Смешно, что Эхуд Барак, который являлся подозреваемым по делу о некоммерческих организациях, незаконно собравших для него миллионы шекелей, говорит о коррупции. Если бы Ицхак Герцог не молчал на допросах, очень может, что Эхуд Барак сейчас сидел бы в тюрьме", - говорится в заявлении "Ликуда".

Накануне после мероприятия, организованного в поддержку Биньямина Нетаниягу, Эхуд Барак написал в своем микроблоге Twitter: "Подозреваемый с улицы Бальфур продолжает плакаться. "Ликудники" гордые и честные граждане. Они - не марионетки. Нет преследования, но есть коррупция. Нет сильного руководства, но есть паника".

Ранее в своей речи Нетаниягу назвал Барака "устаревшим человеком с новой бородой, который непродолжительное время был премьер-министром".

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