"Ликуд" против Барака: "Смешно, что именно он говорит о коррупции"

В четверг, 10 августа, "Ликуд" опубликовал заявление с нападками на бывшего премьер-министра Эхуда Барака.

"Смешно, что Эхуд Барак, который являлся подозреваемым по делу о некоммерческих организациях, незаконно собравших для него миллионы шекелей, говорит о коррупции. Если бы Ицхак Герцог не молчал на допросах, очень может, что Эхуд Барак сейчас сидел бы в тюрьме", - говорится в заявлении "Ликуда".

Накануне после мероприятия, организованного в поддержку Биньямина Нетаниягу, Эхуд Барак написал в своем микроблоге Twitter: "Подозреваемый с улицы Бальфур продолжает плакаться. "Ликудники" гордые и честные граждане. Они - не марионетки. Нет преследования, но есть коррупция. Нет сильного руководства, но есть паника".

Ранее в своей речи Нетаниягу назвал Барака "устаревшим человеком с новой бородой, который непродолжительное время был премьер-министром".