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Лицман и Кахлон подписали акт о переводе "продленок" на здоровое питание

время публикации: 22:22 | последнее обновление: 22:22 блог версия для печати фото
Лицман и Кахлон подписали акт о переводе "продленок" на здоровое питание

Министр финансов Моше Кахлон и министр здравоохранения Яаков Лицман подписали нормативный акт, обязывающий группы продленного дня ("цаароним") обеспечивать детей исключительно здоровым питанием. Нормативный акт включает в себя такие детали, как приобретение продуктов питания для детей у поставщиков, имеющих соответствующую лицензию и предоставляющих свою продукцию для проверки инспекторам минздрава, а также предоставление данных поставщика продуктов родителям.

В министерстве здравоохранения подчеркивают, что навыки здорового питания будут введены посредством образовательной программы: учителя и диетологи будут рассказывать детям о важности мытья рук перед едой, влажной уборки стола перед сервировкой, здоровой пище, регулярности питания, приготовления салатов и достаточного употребления воды. "Таким образом у детей будет развита привычка к здоровому питанию и правильному выбору продуктов", - считает Яаков Лицман.

Министерство здравоохранения выразило благодарность депутату Рахель Азарии ("Кулану"), которая разработала и провела закон о здоровом питании в группах продленного дня. "Уже в этом учебном году родители смогут быть спокойны по поводу питания их детей, - отметила Рахель Азария. - Ведь до сих пор у нас, у родителей, не было никакой возможности удостовериться, что в "продленке" детей кормят полезной едой. Ко мне обратились родители пятилетнего мальчика, у которого обнаружили повышенный уровень холестерина. Когда родители начали давать сыну еду с собой, уровень холестерина в крови мальчика нормализовался. Больше таких случаев не будет: наш закон не допустит подобного. Отныне Минздрав будет контролировать, чтобы дети получали только полезную еду".

В соответствии с подписанным министрами нормативным актом, за время пребывания в группе продленного дня дети должны получить обед и полдник (в зависимости от времени пребывания ребенка). Еда должна быть сбалансированной, качественной, полезной, разнообразной и поданной в необходимом и не чрезмерном количестве.

Нормативный акт также регулирует условия сотрудничества администрации "продленки" с поставщиками питания: поставщики должны обладать лицензиями на поставку продуктов питания, соответствующими Закону о защите здоровья населения от 2015 года. Указана также необходимость составления подробного меню и ознакомления с ним родителей.

В группы продленного дня нельзя будет вносить запрещенные уставом продукты и блюда, такие как сладости, фастфуд, чипсы, сладкая газировка и тому подобное. В случае необходимости, поставщик должен обеспечить питание для детей с особыми пищевыми потребностями и ограничениями.

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