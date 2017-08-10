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В Израиле

Врачи "Сороки" пытаются спасти жизнь 5-летнему ребенку, забытому в автомобиле

время публикации: 19:06 | последнее обновление: 19:06 блог версия для печати

В 18:33 в службу срочного вызова "скорой" "Маген Давид Адом" поступило сообщение о 5-летнем мальчике, который был забыт в запертом автомобиле в одном из населенных пунктов в Негеве. Когда родители обнаружили ребенка, он был уже без сознания.

Фельдшер МАДА Ясер Абу Рагила, выезжавший на этот вызов, сообщил, что родители привезли ребенка к перекрестку Набатим на шоссе №25, где его забрала "скорая". Мальчик уже не дышал и у него не прощупывался пульс.

Ребенок в критическом состоянии был доставлен в больницу "Сорока".

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