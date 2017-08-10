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В Израиле

Биньямин Нетаниягу встретился с генсеком Организации американских государств

время публикации: 18:02 | последнее обновление: 18:02 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу встретился с генсеком Организации американских государств

В четверг, 10 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с генеральным секретарем Организации американских государств (Organization of American States) Луисом Альмагро, целью визита которого является углубление сотрудничества в сфере новых технологий и киберзащиты.

В ходе встречи стороны подписали декларацию о сотрудничестве между Израилем и ОАГ при участии Целевого фонда поддержки молодых предпринимателей Американского континента (Young Americas Business Trust) в сфере кибертехнологий, инноваций, воды, образования, управления в кризисных ситуациях.

Премьер-министр Нетаниягу сказал генеральному секретарю ОАГ, что рад встретиться с ним в Иерусалиме и что Израиль ожидает укрепления отношений с входящими в состав организации латиноамериканскими странами.

Генеральный секретарь Альмагро поблагодарил премьер-министра за сотрудничество с ОАГ.

Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщает, что в ходе однодневного визита в Израиль, который является одной из стран-наблюдателей при ОАГ, генеральный секретарь Альмагро встретился с руководством Национального штаба по кибербезопасности с целью изучения степени вовлеченности Израиля в подготовку специалистов в области кабербезопасности нескольких латиноамериканских стран.

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