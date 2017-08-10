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Житель Петах-Тиквы подозревается в ограблении пожилой женщины с применением перцового газа

время публикации: 10:17 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото
Житель Петах-Тиквы подозревается в ограблении пожилой женщины с применением перцового газа

21-летний житель Петах-Тиквы был задержан по подозрению в ограблении 80-летней женщины. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает пресс-служба полиции.

Преступление было совершено в июле на улице Ховевей Цион в Петах-Тикве. Согласно подозрению, мужчина распылил в лицо женщине перцовый газ, после чего вырвал у нее сумку, в которой были деньги и документы.

Подозреваемый был обнаружен, когда он находился под арестом в военной полиции за другое преступление. В его вещах было найдено украденное имущество.

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