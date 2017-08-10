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Отец обвиняется в развратных действиях в отношении четырехлетней дочери

время публикации: 11:41 | последнее обновление: 11:44 блог версия для печати фото
Отец обвиняется в развратных действиях в отношении четырехлетней дочери

В четверг, 10 августа, в мировой суд в Беэр-Шеве было подано обвинительное заключение против 37-летнего мужчины, проживающего на юге страны. Он обвиняется в ряде сексуальных преступлений в отношении его четырехлетней дочери.

Согласно обвинительному заключению, мужчина совершал в отношении девочки развратные действия, когда она спала. При этом он осуществлял фото и видеосъемку происходившего.

Отснятые материалы он посылал педофилам по всеми миру и получал за них плату, либо фотографии и видеозаписи подобного содержания.

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