"Пилот учится всю жизнь". Интервью с Исраэлем Бахаравом после трагедии на авиабазе "Рамон"

Исраэль Бахарав – бригадный генерал запаса, боевой летчик, командир эскадрильи. Первый боевой вылет совершил в июле 1966 года, бомбил район Баниас в Сирии. С тех пор участвовал во всех войнах Израиля. Рекордсмен ВВС Израиля по количеству сбитых истребителей "МиГ". Занимал должности начальника отдела разведки ВВС, начальника отдела стратегического планирования ЦАХАЛа. В 2003 году осудил летчиков, отказавшихся бомбить арабских террористов. У него трое детей, двое из которых – боевые летчики.

Интервью с И.Бахаравом публикуется после трагического инцидента на авиабазе "Рамон" в Негеве, где 7 августа разбился вертолет Apache. Погиб пилот майор запаса Давид Зоар (43), второй пилот получил тяжелые травмы.

- Крушения военных вертолетов в Израиле в 1971-2017 годах

Как проходят учения у военных летчиков срочной и резервистской службы, существуют ли между ними и "срочниками" кардинальные различия?

Основное отличие военных летчиков-резервистов от тех, кто несет срочную службу, состоит в том, что они намного меньше летают. Они живут своей обычной жизнью, а раз в неделю приходят на базу. В этом они не похожи на остальных граждан страны, у них на один день в неделю меньше, потому что они должны быть на сборах. А летчики срочной службы находятся на базе, в своей эскадрильи ежедневно. Военный летчик должен всегда поддерживать форму и боеготовность, именно поэтому резервисты являются на базу раз в неделю, в отличие от служащих других родов войск, чьи сборы обычно проходят раз в год. Летчики постоянно тренируются, нельзя допускать больших перерывов между вылетами.

Чем отличается подготовка и учения пилотов вертолетов и военных самолетов?

Разница связана с тем, что эти люди управляют разными летательными аппаратами, техники пилотирования вертолетов, военных вертолетов и боевых самолетов радикально отличаются. Например, военные вертолеты типа Apache способны совершать вылеты при любых погодных условиях, что означает необходимость учений и тренировок в подобных условиях. Большая часть тренировочных вылетов осуществляется ночью, но, благодаря современному оборудованию, создается ощущение дневного полета. Кроме того, полеты проходят очень близко к земле, на высоте считанных метров, чтобы занять оптимальное положение для проведения стрельбы или опознания цели. Это требует очень высоких навыков пилотирования и постоянных тренировок. А военные самолеты летают на большой высоте, их пилотирование обладает иными сложностями и характеристиками. Конечно, есть много общего у всех пилотов, самолеты также иногда летают исключительно по приборам, но они никогда не опускаются так низко, как вертолеты. Это совершенно разные специализации, но требуемые навыки похожи.

Как можно обеспечить безопасность летчиков во время тренировочных полетов?

Гарантий тут нет и быть не может, но всегда следует стремиться к максимальной безопасности. Есть две основные причины аварий. Первая – это человеческий фактор. Когда пилота просят сделать вещи, которые кажутся невозможными, то стремясь выполнить поставленные задачи, человек может совершить ошибку и стать причиной аварии, масштаб которой отличается от случая к случаю. Во избежание подобных ошибок следует летать часто и поддерживать отличную боевую форму. Руководство ВВС постоянно проводит инструктаж, изучает все подобные случаи, т.к. каждый вылет полностью фиксируется на аппаратуре, которая позволяет понять, что именно произошло. Ошибки пилотов изучаются, чтобы избежать их повторения в будущем. Есть еще одна причина аварий – технические неисправности. Эти проблемы решаются иначе. В случае какой-либо неполадки проводится проверка всех летающих средств, на которых потенциально может возникнуть подобная неисправность, и, если нужно заменить какую-либо часть, ее меняют. Я бы сказал, что безопасность полетов, как на уровне обслуживания, так и на уровне навыков летчиков, стоит во главе приоритетов ВВС.

Современные технологии, используемые ВВС, зачастую напоминают научную фантастику или сложнейшие компьютерные игры, они обладают огромными достоинствами. Но нет ли в них и скрытых недостатков?

Все новые технологии, призванные служить усовершенствованию наших ВВС, это большое преимущество. Они дают пилотам те возможности, которыми они не обладали без нового оборудования, благодаря тому, что многие проблемы теперь решаются на высоком технологическом уровне, летчики могут делать гораздо больше, чем раньше, возможности возрастают. Нашим пилотам остается лишь решать проблемы безопасности. Конечно, это постоянно требует новых навыков. Сначала летчики проходят обучение на трехгодичном курсе, где получают первичную специализацию, а затем учатся еще два-три года, на конкретных летных аппаратах. Каждый раз, когда появляется новая система, ее долго и внимательно изучают. Я бы сказал, что пилот учится всю жизнь.

Как военный летчик хранит в секрете свою специальность в обычной, гражданской жизни?

Обычно они не разгуливают по городу с вывеской на груди "я – военный летчик". И, хотя мы и живем в маленькой стране, об этом знают лишь ближайшие друзья и семья. Кроме того, военные летчики – люди самодостаточные, им не нужно постоянно рассказывать окружающим о своих приключениях. Они многого достигли в жизни, они очень уверены в себе и им не нужно самоутверждаться на публике.

Число аварий за последний год выросло или уменьшилось, какова статистика?

В последние годы мы видим снижение числа аварий, если смотреть на этот аспект глобально. Мы постоянно совершенствуемся, что меня несказанно радует. Однако нельзя достичь такой точки, после которой аварий больше не будет никогда. Это очень опасная профессия, требующая максимальных усилий от пилотов и высочайшего уровня от современных летательных аппаратов. Мы все время на краю достижений технологии и на грани человеческих возможностей. Находясь на краю возможного, постоянно балансируя над пропастью, надо понимать, что аварии неизбежны, но мы учимся на ошибках, чтобы не повторять их в будущем.

Текст и фотография предоставлены проектом "Профессионал национальной безопасности". Публикуется в рамках информационного партнерства