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Прогноз погоды на 10 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:40 | последнее обновление: 05:40 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 10 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 10 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 31-42. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-37, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В пятницу-воскресенье ожидается небольшое повышение температуры.

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Четверг, 10 августа 2017 г.
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