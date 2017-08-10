Пожар в Холоне, пострадали ребенок пяти лет и полицейский

В четверг, 10 августа, возле жилого дома в Холоне загорелся мотоцикл.
Жильцы дома были эвакуированы.
В результате пожара пострадали ребенок пяти лет и полицейский. Они надышались угарным газом. Пострадавших доставили в больницу "Вольфсон" в городе.
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В четверг, 10 августа, возле жилого дома в Холоне загорелся мотоцикл.
Жильцы дома были эвакуированы.
В результате пожара пострадали ребенок пяти лет и полицейский. Они надышались угарным газом. Пострадавших доставили в больницу "Вольфсон" в городе.