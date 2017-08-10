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Пожар в Холоне, пострадали ребенок пяти лет и полицейский

время публикации: 15:47 | последнее обновление: 16:00 блог версия для печати фото
Пожар в Холоне, пострадали ребенок пяти лет и полицейский

В четверг, 10 августа, возле жилого дома в Холоне загорелся мотоцикл.

Жильцы дома были эвакуированы.

В результате пожара пострадали ребенок пяти лет и полицейский. Они надышались угарным газом. Пострадавших доставили в больницу "Вольфсон" в городе.

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Четверг, 10 августа 2017 г.
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