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В Израиле

Задержаны пятеро жителей Хеврона, готовивших теракт в Иерусалиме

время публикации: 20:01 | последнее обновление: 20:17 блог версия для печати фото
Задержаны пятеро жителей Хеврона, готовивших теракт в Иерусалиме

В четверг, 10 августа, военнослужащие отделения по борьбе с террором пограничной полиции при содействии ЦАХАЛа и ШАБАК задержали пятерых жителей Хеврона, намеревавшихся совершить теракт в Израиле.

Террористы были задержаны в деревне Аль-Азария, к востоку от Иерусалима.

Операция проводилась после того, как информация о готовящемся теракте была получена от Общей службы безопасности. По данным израильских спецслужб, задержанные намеревались совершить теракт в Иерусалиме.

Перед тем, как покинуть Хеврон, террористы оставили "прощальные письма". Он были вооружены.

В сообщении пресс-службы полиции говорится, что задержанные переданы следователям ШАБАК для дальнейшего расследования.



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