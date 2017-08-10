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Предъявлено обвинение матери, выбросившей ребенка из машины

время публикации: 15:27 | последнее обновление: 15:27 блог версия для печати фото
Предъявлено обвинение матери, выбросившей ребенка из машины

В четверг, 10 августа, в мировой суд в Беэр-Шеве было подано обвинительное заключение против 37-летний жительницы города, которая выбросила своего двухмесячного ребенка из машины на скорости 80 км/ч.

Женщина обвиняется в нанесении ребенку серьезных травм при отягчающих обстоятельствах.

Согласно обвинительному заключению, женщина выбросила ребенка со словами: "Какая я плохая мама".

Инцидент произошел 3 августа. Младенец был доставлен в больницу "Сорока" в состоянии средней степени тяжести.

Мать ребенка призналась в том, что выбросила младенца из машины. В беседе с адвокатом она заявила, что пыталась себя остановить, но не смогла подавить этот порыв.

Адвокат женщины утверждает, что она страдает послеродовой депрессией и должна получать психиатрические препараты.

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Четверг, 10 августа 2017 г.
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