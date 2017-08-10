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Прокуратура: проверка поставок оружия в Южный Судан не выявила подозрений на уголовные преступления

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Автомат "Галиль ACE"

Государственная прокуратура передала в Высший суд справедливости ответ на иск 54 граждан Израиля, требующих запретить поставки вооружений в Южный Судан и начать уголовное расследование против разрешивших поставку чиновников по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Согласно ответу, проведенная прокуратурой проверка не выявила никаких подозрений на совершение уголовного преступления в ходе принятия решений о поставке оружия в Южный Судан.

Иск связан с поставкой партии автоматов "Галиль ACE", заказанных президентом Южного Судана в 2013 году для своей личной милиции, а не для южносуданской армии. Позднее эти автоматы активно использовались в начавшейся в стране гражданской войне.

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