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В течение одной ночи разрушены дома трех террористов

время публикации: 07:07 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото
В течение одной ночи разрушены дома трех террористов

В ночь на четверг, 10 августа, силами инженерных подразделений израильской армии при поддержке пограничной полиции и сотрудников гражданской администрации были разрушены дома семей трех террористов.

В деревнях Дир Абу Машаль и Шукба разрушены и опечатаны дома Усамы Атты и Абу аль-Бураа аль-Макдиси, совершивших 16 июня этого года теракт в Иерусалиме, в результате которого погибла 23-летняя пограничница Адас Малка и еще пять человек получили ранения.

В деревне Сильуад был разрушен дом семьи террориста Малика Хамада, который 6 апреля этого года, находясь за рулем автомобиля, сбил двух военнослужащих неподалеку от въезда в поселок Офра (округ Биньямин). В результате теракта погиб 20-летний сержант бригады "Голани" Эльхай Таар-Лев, еще один военнослужащий был ранен легко.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 августа 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 августа







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Четверг, 10 августа 2017 г.
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