В течение одной ночи разрушены дома трех террористов

В ночь на четверг, 10 августа, силами инженерных подразделений израильской армии при поддержке пограничной полиции и сотрудников гражданской администрации были разрушены дома семей трех террористов.

В деревнях Дир Абу Машаль и Шукба разрушены и опечатаны дома Усамы Атты и Абу аль-Бураа аль-Макдиси, совершивших 16 июня этого года теракт в Иерусалиме, в результате которого погибла 23-летняя пограничница Адас Малка и еще пять человек получили ранения.

В деревне Сильуад был разрушен дом семьи террориста Малика Хамада, который 6 апреля этого года, находясь за рулем автомобиля, сбил двух военнослужащих неподалеку от въезда в поселок Офра (округ Биньямин). В результате теракта погиб 20-летний сержант бригады "Голани" Эльхай Таар-Лев, еще один военнослужащий был ранен легко.