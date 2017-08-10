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В Израиле

У 6-летнего ребенка остановилось сердце после укуса гадюки

время публикации: 21:16 | последнее обновление: 21:16 блог версия для печати фото
Палестинская гадюка Вернера

Врачи больницы "Зив" сообщили об улучшении состояния 6-летнего мальчика, доставленного в больницу после укуса гадюки.

Медики сообщили, что во время поступления в приемное отделение мальчик не дышал и у него не прощупывался пульс. После серии реанимационных мероприятий врачам удалось "запустить" сердце ребенка.

В настоящее время маленький пациент находится в отделении интенсивной терапии. Он погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственного дыхания.

По информации сайта MivzakLive, утром мальчик вместе с родителями был на Голанских высотах с родителями, когда встретился с гадюкой.

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