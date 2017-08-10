Институт Вайцмана на шестом месте в рейтинге НИИ от Nature

Влиятельный научный журнал Nature опубликовал рейтинг 200 ведущих научно-исследовательских институтов в мире по состоянию на 2017 год.

Рейтинг составлялся на основании оценки влияния научно-исследовательской деятельности институтов на инновации в промышленности (количество ссылок на научные исследования в зарегистрированных промышленными компаниями и организациями патентах).

Израильский институт Вайцмана стал единственным НИИ в TOP-10, не представляющим США. В рейтинге он занял шестую позицию.

Возглавляют рейтинг Институт океанографии Скриппса в Сан-Диего, университет Рокфеллера в Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт в Бостоне.