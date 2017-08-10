В больнице "Сорока" скончался 5-летний мальчик, забытый в машине

Врачи больницы "Сорока" сообщили, что усилия по реанимации 5-летнего мальчика, доставленного в критическом состоянии в приемное отделение после того, как он провел несколько часов в запертом автомобиле, не увенчались успехом. Ребенок умер.

В 18:33 в службу срочного вызова "скорой" "Маген Давид Адом" поступило сообщение о 5-летнем мальчике, который был обнаружен в запертом автомобиле в одном из населенных пунктов в Негеве.

Фельдшер МАДА Ясер Абу Рагила, выезжавший на этот вызов, сообщил, что нашедшие ребенка люди привезли его к перекрестку Набатим на шоссе №25, где мальчика забрала "скорая". Ребенок уже не дышал и у него не прощупывался пульс.

Пресс-служба полиции сообщила, что ребенок проживал в населенном пункте Сегев Шалом. Полицейским удалось найти автомобиль, в котором мальчик провел несколько часов. При этом полицейские полагают, что ребенок был заперт в багажнике машины.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что полиция расследует две основных версии. Согласно одной из которых, мальчик, играя, забрался в багажник, и он захлопнулся. Согласно другой - мальчик, был забыт в машине родителями.

Родители ребенка рассказывают, что днем всей семьей ездили за покупками в супермаркет. Пока они заносили сумки в дом, сын оставался играть на улице. Но когда они вновь вышли на улицу, обнаружили, что мальчик пропал. Его поиски продолжались несколько часов, пока его тело не было обнаружено в багажнике машины.

Согласно данным организации "Терем", с начала текущего года в бедуинском секторе в результате несчастных случаев погибли 20 детей.





