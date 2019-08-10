Источник в ПА: задержаны четверо подозреваемых в причастности к убийству Двира Сорека

В субботу, 10 августа, военнослужащими ЦАХАЛа были задержаны четверо подозреваемых в причастности к убийству Двира Сорека в деревне Бейт-Кахиль, возле Хеврона, сообщает Ynet со ссылкой на палестинскую администрацию. Cреди задержанных – трое мужчин и женщина.

Накануне в рамках расследования обстоятельств убийства Двира Сорека был задержан житель деревни Бейт-Фаджар, расположенной возле Бейт-Лехема. У подозреваемого был изъят автомобиль.

Продолжает действовать запрет на публикацию подробностей проводимого расследования.

Усилены меры безопасности вокруг еврейских поселков в Иудее и Самарии. К северу от Хеврона блокированы арабские деревни Бейт Фаджар, Аль-Аруб, Бейт Эйнун, Аш-Шуюх и Сиир, а также город Хальхуль. Продолжаются обыски в домах возможных сообщников убийц. Судя по этим действиям, есть основания полагать, что террористы скрываются неподалеку от Гуш Эциона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после полудня 9 августа выступил с заявлением, из которого можно сделать вывод о прорыве в расследовании обстоятельств убийства Двира Сорека в Гуш Эционе. "Мы собираемся поймать этих убийц. Согласно отчету, который я получил час назад, мы уже идем за ними. Это не займет много времени", – сказал глава правительства.

Вечером 8 августа государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила, что версия о попытке похищения не подтверждается: Двир Сорек в гражданской одежде 7 августа около 20:30 вышел из автобуса на 60-м шоссе и направлялся в поселок Мигдаль Оз, он был примерно в ста метрах от поста охраны поселка, когда рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочил террорист, нанесший ему смертельные ножевые раны. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Тело убитого было найдено примерно в 2:30 ночи 8 августа. Рядом с местом убийства нашли следы шин автомобиля, совершившего резкий разворот в южном направлении. Информация об убийстве была разрешена к публикации в 7 утра.

До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за убийство израильтянина, хотя ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот "акт сопротивления".

После убийства Двира Сорека было принято решение о введении дополнительных мер безопасности и в Иерусалиме, ограничено посещение мусульманами мечети Аль-Акса в пятницу, 9 августа, и в воскресенье, 11 августа, когда отмечается исламский праздник "Ид аль-Адха". На этом фоне мусульманский вакф объявил о закрытии в период праздника Ид аль-Адха всех мечетей Иерусалима, кроме Аль-Аксы, чтобы не пустить евреев на Храмовую гору в день 9-е Ава.