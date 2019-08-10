18+
10 августа 2019 г.
последняя новость: 07:48
Кафка, сионист поневоле
Золото растет в цене, и тому есть причина
Египет хвалят за реформы, но миллионы египтян — на грани выживания
Когда мы увидим первого летчика-
ультраортодокса??
Много жира - и ничего
Виторган встретил рассвет с Нинидзе
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет
Израильские ученые разработали нановакцину
Саботаж по-немецки
Европа догоняет третий мир
Почему не удалась "дипломатическая интифада"
Убитые евреи взывают к возмездию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:56 Перестрелка на границе Газы, ЦАХАЛ нанес удар по позиции ХАМАСа
06:18 Прогноз погоды на 10 августа: среднесезонная температура, переменная облачность
22:37 В результате ДТП возле кибуца Бейт-Кама погиб мужчина
21:19 В городе Тира автомобиль насмерть сбил 18-летнюю девушку
19:57 Авария возле Тверии; тяжело травмирован мотоциклист
17:38 Расследование обстоятельств убийства Двира Сорека: задержан житель деревни Бейт-Фаджар. ВИДЕО
16:37 Трех жителей Негева подозревают в контрабанде 300 кг каннабиса
16:10 Начальник генштаба ЦАХАЛа встретился с представителями друзской и бедуинской общин
13:28 Нетаниягу: убийцы Двира Сорека вскоре будут схвачены
12:59 "Верните Адара и Орона": около резиденции Нетаниягу прошла манифестация
Загрузка...
В Израиле

Перестрелка на границе Газы, ЦАХАЛ нанес удар по позиции ХАМАСа

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 07:06 блог версия для печати фото
Перестрелка на границе Газы, ЦАХАЛ нанес удар по позиции ХАМАСа

СМИ в Палестинской автономии сообщают, что израильские военные открыли огонь по группе жителей сектора, приблизившихся к забору безопасности на границе в районе Хан-Юниса и попытавшихся забросать их гранатами.

Согласно сообщениям, несколько нападавших были ранены.

Телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что ЦАХАЛ нанес удар по позиции контролирующей сектор террористической организации ХАМАС в районе Дир эль-Балаха. На текущий момент неизвестно, идет ли речь о реакции на инцидент на границе в районе Хан-Юниса.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что патруль ЦАХАЛа, заранее получивший информацию о приближении к границе вооруженных боевиков, дождался, пока один из них не пересек забор безопасности, после чего открыл огонь на поражение. В ходе инцидента террористы успели бросить гранату в сторону солдат, после чего были ликвидированы. При них были обнаружены автоматы Калашникова, гранаты и ручной противотанковый гранатомет. Израильские военнослужащие в результате инцидента не пострадали.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2019 г.
На границе с сектором Газы задержаны вооруженные нарушители
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 августа 2019 г.
В "марше" на границе Газы приняли участие около 6 тысяч палестинцев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2019 г.
Двое подростков проникли из Газы на территорию Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2019 г.
Столкновение на границе Газы: ранены военнослужащие, террорист уничтожен





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 10 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019