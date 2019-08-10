Перестрелка на границе Газы, ЦАХАЛ нанес удар по позиции ХАМАСа

СМИ в Палестинской автономии сообщают, что израильские военные открыли огонь по группе жителей сектора, приблизившихся к забору безопасности на границе в районе Хан-Юниса и попытавшихся забросать их гранатами.

Согласно сообщениям, несколько нападавших были ранены.

Телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что ЦАХАЛ нанес удар по позиции контролирующей сектор террористической организации ХАМАС в районе Дир эль-Балаха. На текущий момент неизвестно, идет ли речь о реакции на инцидент на границе в районе Хан-Юниса.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что патруль ЦАХАЛа, заранее получивший информацию о приближении к границе вооруженных боевиков, дождался, пока один из них не пересек забор безопасности, после чего открыл огонь на поражение. В ходе инцидента террористы успели бросить гранату в сторону солдат, после чего были ликвидированы. При них были обнаружены автоматы Калашникова, гранаты и ручной противотанковый гранатомет. Израильские военнослужащие в результате инцидента не пострадали.