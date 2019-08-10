ЦАХАЛ: задержаны подозреваемые в причастности к убийству Двира Сорека. ВИДЕО

В субботу, 10 августа, около 20:00, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что минувшей ночью в результате совместной операции сил Общей службы безопасности, Армии обороны Израиля, полиции и МАГАВ (пограничной полиции) были задержаны подозреваемые в причастности к убийству Двира Сорека.

Военнослужащими ЦАХАЛа был конфискован автомобиль, который, по всей вероятности, использовался террористами в ходе нападения. Задержанные доставлены для допроса сотрудниками служб безопасности.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа число задержанных не называется. Пресс-служба пограничной полиции говорит о двух задержанных, отмечается также, что в операции участвовали бойцы спецподразделения ЯМАМ.

В ходе операции по задержанию, проходившей в деревне Бейт-Кахиль, возле Хеврона, вспыхнули беспорядки, в которых участвовали около 100 местных жителей. Военнослужащие использовали средства для разгона толпы.

Отметим, в субботу утром агентство Safa сообщило со ссылкой на собственные источники о задержании израильскими военными четырех подозреваемых – трех мужчин и женщины.

Накануне в рамках расследования обстоятельств убийства Двира Сорека был задержан житель деревни Бейт-Фаджар, расположенной возле Бейт-Лехема.

Продолжает действовать запрет на публикацию подробностей проводимого расследования.

Израильские СМИ приводят комментарий известного публициста Йова Сорека по поводу задержания подозреваемых в убийстве его 19-летнего сына Двира. Йоав Сорек поздравил силы безопасности с проведением успешной операции, выразив при этом сожаление, что террористов задержали живыми. Он также сказал, что не хочет видеть лица убийц его сына ни сейчас, ни на суде.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу после полудня 9 августа выступил с заявлением, из которого можно было сделать вывод о прорыве в расследовании обстоятельств убийства Двира Сорека в Гуш Эционе. "Мы собираемся поймать этих убийц. Согласно отчету, который я получил час назад, мы уже идем за ними. Это не займет много времени", – сказал глава правительства.

Вечером 8 августа государственная радиостанция "Кан Бет" сообщила, что версия о попытке похищения не подтверждается: Двир Сорек в гражданской одежде 7 августа около 20:30 вышел из автобуса на 60-м шоссе и направлялся в поселок Мигдаль Оз, он был примерно в ста метрах от поста охраны поселка, когда рядом с ним остановился автомобиль, из которого выскочил террорист, нанесший ему смертельные ножевые раны. Террористы с места теракта скрылись на автомобиле. Тело убитого было найдено примерно в 2:30 ночи 8 августа. Рядом с местом убийства нашли следы шин автомобиля, совершившего резкий разворот в южном направлении. Информация об убийстве была разрешена к публикации в 7 утра.

До сих пор ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за убийство израильтянина, хотя ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот "акт сопротивления".





