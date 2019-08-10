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10 августа 2019 г.
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В Израиле

ЦАХАЛ: в результате действий на границе Газы предотвращен тяжелый теракт

время публикации: 12:36 | последнее обновление: 22:20 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: в результате действий на границе Газы предотвращен очень крупный теракт

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что в результате действий военнослужащих был предотвращен очень крупный теракт.

Напомним, в ночь на 10 августа военнослужащими ЦАХАЛа были ликвидированы четверо боевиков на границе Газы. При них были обнаружены автоматы Калашникова, гранаты и ручной противотанковый гранатомет.

Палестинские источники сообщили, что трое из четырех убитых палестинцев являлись "бойцами милиции ХАМАСа, отвечавшими за предотвращение проникновений на территорию Израиля". Затем эта информация была опровергнута неким палестинским чиновником, заявившим, что четверо боевиков покинули ряды ХАМАСа и перешли в "салафитскую организацию".

Арабские СМИ пишут, что израильские военные, по всей видимости, предотвратили похищение израильтян боевиками. Отмечается, что обезврежена ячейка террористов-салафитов из Дир эль-Балаха.

Отметим, что ХАМАС очень сдержанно комментирует этот инцидент.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 августа 2019 г.
ПА: убитые боевики состояли в рядах "милиции ХАМАСа" или группы салафитов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 августа 2019 г.
На границе Газы уничтожены четверо боевиков





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Суббота, 10 августа 2019 г.
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