Шаткое спокойствие после "дней гнева": полиция и ЦАХАЛ в состоянии повышенной готовности

В ночь на воскресенье, 10 декабря, пресс-службы израильской армии и полиции не сообщали ни об одном инциденте, связанном с арабскими акциями протеста против заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. После трех дней беспорядков настало относительное спокойствие. Однако ЦАХАЛ, пограничная служба и полиция по-прежнему находятся в состоянии повышенной готовности. Особое внимание уделяется Иерусалиму, Иудее и Самарии, границе с сектором Газы.

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Судя по тому, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не стал откладывать свой визит в Европу, и в ночь на 10 декабря вылетел в Париж, кабинет безопасности оценивает нынешнюю ситуацию как достаточно стабильную.

Палестинская администрация не поддерживает открыто акции протеста, уделяя особое внимание дипломатическим действиям на международной арене. В частности, по инициативе ПНА в Каире в субботу, 9 декабря, состоялся совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел, который призвал к международному признанию палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. ЛАГ также заявила о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать особое совещание по поводу заявления Трампа о признании Иерусалима израильской столицей.

В то же время многие зарубежные СМИ, особенно российские, сообщают о массовых беспорядках, ракетных обстрелах, множестве погибших и пострадавших. Зачастую публикуется преувеличенная и недостоверная информация, основанная на сообщениях СМИ, ассоциированных с палестинскими террористическими организациями.

Следует отметить, что сообщения палестинского министерства здравоохранения в Рамалле и в Газе противоречивы, как противоречивы иногда и сообщения "Красного полумесяца", цитируемые различными палестинскими СМИ.

Судя по опубликованной информации, 7-9 декабря в ходе массовых акций протеста, сопровождавшихся беспорядками и провокациями, в результате действий израильских военных, пограничников и полиции пострадали около 1500 арабов (как израильских, так и палестинских), причем больше всего пострадавших, около 1100, было в пятницу. В основном, речь идет о тех, кому потребовалась медицинская помощь в связи с поражением слезоточивым газом. Двое участников беспорядков были убиты, сообщает "Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу. С израильской стороны жертв не было.

Вечером в пятницу, 8 декабря, с 18 до 22 часов из сектора Газы по израильской территории было выпущено не менее пяти ракет: одна из них была сбита системой ПРО "Железный купол", две упали в Сдероте, причинив ущерб, еще две ракеты взорвались на незастроенной местности. Двум жителям Сдерота потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Ответственность за обстрелы израильской территории взяли на себя "Бригады Насера Салах ад-Дина" (боевое крыло "Комитетов народного сопротивления").

В ответ ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам боевиков ХАМАС и других террористических группировок в Газе. В результате этих ударов двое боевиков были убиты, кроме того, по разным данным, от 15 до 20 человек получили ранения, среди тяжелораненых один ребенок.





