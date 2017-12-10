ЦАХАЛ уничтожил туннель террористов на границе с Газой

В воскресенье, 10 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что ЦАХАЛ уничтожил еще один туннель, который был проложен террористами для совершения терактов на израильской территории.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, туннель был проложен из района Хан Юниса и проникал на сотни метров вглубь израильской территории до окрестностей кибуца Нирим. Туннель был обнаружен военными несколько недель назад. После тщательного изучения и подготовки начальник генерального штаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот утвердил план по разрушению туннеля. Туннель был уничтожен без применения взрывчатки. Военные отмечают, что туннель находился на последних этапах строительство, и его уничтожение было необходимой мерой самообороны, предпринятой в рамках предотвращения нападений на военнослужащих и граждан страны.

В пресс-службе ЦАХАЛа отмечают, что прокладывание туннелей террора, ведущих на израильскую территорию, является грубым нарушением суверенитета Израиля, и ЦАХАЛ был вынужден действовать для пресечения этих действий. "Террористическая организация ХАМАС ответственна за все происходящее в Газе, а также за попытки диверсий, исходящие из сектора", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Комментируя в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il уничтожение туннеля на границе с Газой, министр обороны Авигдор Либерман заявил: "За последний год мы вложили немало средств в технологические и разведывательные аспекты вопросов обнаружения туннелей, и налицо доказательство эффективности этой работы. Мы возлагаем всю ответственность на ХАМАС. Все записывается и фиксируется. Совершенно очевидно, что подобные действия террористов не могут остаться без последствий".

Глава оборонного ведомства добавил, что работа по изучению проблему туннелей и развитию технологий борьбы с ними продолжится. "Я надеюсь, что в ближайшие месяцы угроза туннелей сойдет с повестки дня и станет прошлым", - добавил он

30 октября израильские военные совершили подрыв туннеля, один из выходов которого находился примерно в двух километрах от кибуца Кисуфим. В ходе операции по уничтожению туннеля погибли несколько полевых командиров террористической организации "Исламский джихад". Известно, что в туннеле погибли командир "Исламского джихада" центрального округа сектора Газы Арафат Абу Маршид, его заместитель Хасан Абу Хаснин, а также командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место взрыва вместе со спасательным отрядом.

Палестинские СМИ сообщали, что за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей ХАМАСа и "Исламского джихада".





