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11 декабря делегация Генштаба ЦАХАЛа вылетит в Москву

время публикации: 19:40 | последнее обновление: 19:40 блог версия для печати фото
11 декабря делегация Генштаба ЦАХАЛа вылетит в Москву
Операция "Северный щит"
Операция "Северный щит"

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в соответствии с договоренностью между главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник, 11 декабря, в Москву вылетит делегация офицеров ЦАХАЛа. Делегацию возглавит начальник Оперативного управления ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива.

Во время однодневного визита, представители израильского командования встретятся с российскими коллегами, проинформируют их о ходе операции "Северный щит", а также обсудят другие оперативные вопросы, - сообщает армейская пресс-служба.

В субботу, 8 декабря, по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между Биньямином Нетаниягу и Владимиром Путиным. Пресс-служба Кремля сообщала, что Нетаниягу рассказал о деталях проводимой израильскими военными операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. Российская стороны при этом отмечала важность обеспечения стабильности в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли контингента ООН в Ливане.

На следующий день, на еженедельном заседании правительства, Биньямин Нетаниягу сообщил, что он планирует в скором времени вновь встретится с Владимиром Путиным, чтобы детально обсудить вопросы двухсторонних отношений и ситуацию в Сирии и Ливане. Кроме того, Нетаниягу сообщил, что была достигнута договоренность о проведении встречи представителей командования израильской и российской армий, в ходе которой будут подняты актуальные вопросы по поводу координации действий военных двух стран в Сирии. Такая координация особенно важна после инцидента 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая атакую израильских ВВС, по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

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