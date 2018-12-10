Чудом сохранившийся фитиль подтвердил написанное в Мишне

Исследование, проведенное специалистами Управления древностей, позволило идентифицировать очень редкую находку – фитиль масляной лампы периода византийского владычества. Возраст фитиля – около 1.500 лет.

Археологи из Хайфского университета проводили инвентаризацию находок, сделанных в Негеве американской экспедицией, работавшей в тридцатые годы Двадцатого века в Шивте, расположенной в пустыне Негев. Не все найденное тогда было исследовано и описано.

Среди того, на что они обратили внимание, был и фитиль. Его ученые передали в Управление древностей. По мнению доктора Наоми Сукеник, исследовавшей находку, фитиль сохранился благодаря сухому климату Негева.

"Масляные лампы играли центральную роль в повседневной жизни человека античной эпохи, освещая жилища и общественные здания в темное время суток. Керамические и стеклянные светильники встречаются довольно часто, но фитиль – крайне редкая находка: растительные волокна быстро разлагаются", – говорит она.

Фитиль находился в медном "держателе", в котором его и опускали одним концом в масло. Проведенное доктором Сукеник исследование показало, что он был изготовлен из льна – материала, использовавшегося для изготовления одежды.

Мишна, в разделе о зажигании субботних свечей, называет лен лучшим материалом для фитилей. Он горит долго, давая яркий свет. Поскольку лен в Негеве не рос, торговцы завозили его из северных областей Земли Израиля. "Очевидно, из более качественного льна шили одежду, а из менее качественного – делали фитили", – считает исследователь.

По словам доктора Сукеник, он использовался в характерной для византийского периода стеклянной лампе, имевшей вид кружки или плошки, заполненной маслом, в которое опускался фитиль. Такой лампы хватало на несколько часов. "Артефакт длиной в несколько сантиметров уникален, таких в мире практически не сохранилось", – добавляет она.





