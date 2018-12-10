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В Израиле

Теракт в Офре: врачи продолжают бороться за жизнь младенца

время публикации: 20:28 | последнее обновление: 20:30 блог версия для печати фото
Хаим и Лиора Сильберштейн, родители раненой Сары Иш-Ран
На месте происшествия. 9 декабря 2018 года
На месте происшествия. 9 декабря 2018 года

По состоянию на вечер понедельника, 10 декабря, врачи иерусалимской больницы "Шаарей Цедек" сообщают о незначительном улучшении в состоянии 21-летней женщины, получившей тяжелые ранения в результате теракта в районе Офры. Ее сын, появившийся на 30 неделе беременности в результате операции "кесарева сечения", по-прежнему находится в критическом состоянии.

Хаим и Лиора Сильберштейн, родители раненой женщины, вечером 10 декабря сообщили журналистам: когда врачи позволили им на несколько минут войти в реанимационную палату, их дочь приоткрыла глаза и позвала свою мать.

Вместе с тем, врачи сообщают, что им удалось стабилизировать состояние женщины, но оно продолжает оставаться тяжелым.

Сара Иш-Ран, находившаяся на седьмом месяце беременности, была одно из семи человек, раненных в результате теракта возле поселения Офра 9 декабря. С ранением в живот и область таза, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи, чтобы спасти ребенка, были вынуждены провести операцию "кесарева сечения". Ночью состояние младенца ухушилось.

Супруг женщины, Амихай Иш-Ран, получил ранения средней тяжести, он также был доставлен в больницу "Шаарей Цедек". В приемное отделение этой же больницы доставлены с легкими осколочными ранениями в ноги две 16-летние девочки.

Утром из иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщили об улучшении состояния 22-летнего мужчины, получившего ранение ногу. После проведенной операции состояние этого пострадавшего определяется как "стабильное, от средней тяжести до легкого".

Еще двое юношей, получивших легкие ранения, находятся в больнице "Адаса Ар а-Цофим".

Как сообщалось ранее, 9 декабря около 21:30, террорист или террористы, находившиеся в белом автомобиле, открыли огонь по людям, стоявшим на "тремпиаде" возле поселка Офра. Стрелявшие, по которым был открыт ответный огонь, скрылись. Их автомобиль был обнаружен в деревне Аль-Мазра.

Розыск террористов продолжается. В ночь на понедельник военные, пограничники и сотрудники спецслужб проводили операции в арабских населенных пунктах в Биньямине и Самарии. О задержании подозреваемых в совершении этого теракта не сообщалось.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2018 г.
Мать и младенец в критическом состоянии после теракта в Офре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2018 г.
Улучшилось состояние одного из раненых в результате теракта в Офре
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2018 г.
СМИ: в арабской деревне рядом с Офрой обнаружен автомобиль террористов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 декабря 2018 г.
ХАМАС приветствовал теракт возле поселка Офра
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2018 г.
Теракт возле поселка Офра: среди семи раненых беременная женщина





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