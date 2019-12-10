В Кнессет подан законопроект о роспуске парламента 22-го созыва

Примерно в 17:00 в Кнессет был представлен законопроект о роспуске парламента 22-го созыва и о проведении досрочных выборов 2 марта 2020 года.

Законопроект был представлен главой фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисенкореном и главой фракции "Ликуд" Мики Зоаром.

Закон должен быть утвержден в трех чтениях не позднее полуночи 11 декабря. Депутаты от "Кахоль Лаван" получили распоряжение находиться завтра в Кнессете на протяжении всего дня. Как стало известно редакции NEWSru.co.il, голосование в третьем чтении запланировано на 23:59.

В политических кругах прекращены попытки избежать досрочных выборов. В ответ на вопрос корреспондента NEWSru.co.il о шансах сформировать коалицию, источник, осведомленный о ходе переговоров, сказал: "По-моему, все кончено".

11 декабря в 13:00 состоится заседание фракции "Наш дом Израиль". Перед его началом глава партии Авигдор Либерман сделает заявление для СМИ. Ожидается, что он вновь возложит ответственность за провал переговоров на Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца, и пояснит, почему он отказался присоединиться к узкой коалиции.