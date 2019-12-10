Два дня до роспуска Кнессета: последние попытки избежать выборов

За два дня до роспуска Кнессета в политических кругах считают досрочные выборы в Кнессет 23-го созыва почти неизбежными.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу отклонили требование Бени Ганца объявить об отказе от просьбы получить парламентский иммунитет. "Ганц и Лапид не прекращают трюки и манипуляции, пытаясь отвлечь внимание от того факта, что они раз за разом отказываются создавать правительство национального единства, которое заключит оборонный договор с США и распространит израильскую юрисдикцию на большую часть Иудеи и Самарии", – заявили в окружении Нетаниягу.

Напомним, что накануне на заседании фракции глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что будет готов начать переговоры с Нетаниягу о создании правительства, если тот объявит, что не намерен просить Кнессет предоставить ему иммунитет. Однако, отвечая на вопросы журналистов, Ганц сказал, что ситуация, при которой правительство возглавляет человек, которому предъявлены обвинения, кажется ему абсурдной.

"Все очень просто: Ганц не готов предоставить Нетаниягу возможность быть первым в ротации и выдвигает условия, на которых он начнет переговоры, а не согласится присоединиться к правительству. Еще один трюк", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Ликуде",

На фоне тупика, в который зашли переговоры о создании правительства национального единства, Нетаниягу обратился к Либерману c призывом начать переговоры о создании узкого правого правительства. Однако на встрече с представителями "Ликуда" в местных органах власти Либерман фактически отклонил призыв Нетаниягу. "Узкое правительство будет большой бедой для государства. Оно не сумеет решить никаких проблем", – заявил Либерман.

В "Ликуде", тем не менее, не прекращают поиска компромисса, который позволил бы сформировать коалицию. В окружении Нетаниягу предпринимают попытки организовать встречу или, по меньшей мере, телефонный разговор между Нетаниягу и Либерманом. Даже если эта инициатива увенчается успехом, шансы на прогресс на переговорах в оставшиеся до роспуска Кнессета часы оцениваются как призрачные.

Одновременно в "Ликуде" продолжается дискуссия о проведении праймериз на пост лидера. После того, как стало известно, что активисты "Ликуда" по инициативе депутата Давида Битана собирают подписи, необходимые для созыва ЦК "Ликуда", который уполномочен принять решения об отмене праймериз, глава правительства объявил, что не намерен торпедировать демократический процесс в партии. "Если будут объявлены досрочные выборы в Кнессет, в партии состоятся праймериз, и я одержу на них убедительную победу", – заявил Нетаниягу.

Его основной и к настоящему моменту единственный противник внутри партии, Гидеон Саар, приветствовал это решение премьер-министра. ""Ликуд" – это крупнейшее политическое движение в Израиле, имеющее блистательные демократические традиции. Мы проведем позитивную и уважительную предвыборную кампанию, в ходе которой я представлю свои взгляды и свою программу, касающуюся всех областей жизни и политики. Члены "Ликуда" примут решение", – заявил Саар.

На фоне подготовки к новым выборам БАГАЦ издал распоряжение, согласно которому юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен в течение девяти дней дать ответ на запрос, может ли Биньямин Нетаниягу, которому предъявлены обвинения, быть кандидатом на пост премьер-министра. В политических кругах ожидается, что Мандельблит не станет вмешиваться в предвыборный процесс и даст Нетаниягу формальное право в случае победы на выборах формировать правительство.