Натан Щаранский объявлен лауреатом премии "Генезис" 2020 года

Во вторник, 10 декабря, правозащитник, диссидент и общественный деятель Натан Щаранский был объявлен лауреатом премии ‟Генезис" 2020 года. Награда отмечает его выдающиеся заслуги в борьбе за права человека, политические свободы и служение еврейскому народу. Премия будет вручена лауреату на торжественной церемонии в Иерусалиме 18 июня 2020 года.

По сложившейся традиции, лауреат передаст премию некоммерческим организациям на благотворительные проекты.

Премия "Генезис" (1 миллион долларов США) вручается ежегодно единственному лауреату за выдающиеся профессиональные достижения, весомый вклад в развитие всего человечества и приверженность ценностям еврейского народа.

Первая премия "Генезис", получившая в прессе неформальное название "еврейской Нобелевской премии", была вручена в 2014 году мэру Нью-Йорка, бизнесмену и филантропу Майклу Блумбергу. В 2015 году лауреатом премии стал актер, продюсер и общественный деятель Майкл Дуглас. В 2016-м премии был удостоен выдающийся американский и израильский скрипач Ицхак Перлман, в 2017-м – знаменитый современный скульптор и борец за права человека Аниш Капур, в 2018-м – актриса и режиссер Натали Портман. Кроме того, в ноябре 2017-го фонд "Генезис" присудил особую премию судье Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург – Genesis Lifetime Achievement Award. А в сентябре 2018-го "Генезис" объявил победителей конкурса общественных проектов, посвященного на этот раз организациям и движениям в защиту прав женщин: 2 миллиона долларов были распределены между 37 НКО и движений в защиту прав женщин.