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В Израиле

Более 50 тысяч израильтян отправились в парки и заповедники на неспокойном севере страны

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 17:10 блог версия для печати фото
Агмон Ахула
Агмон Ахула
Баниас
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В субботу, 10 февраля, Управление охраны природы и национальных парков Израиля сообщило, что, согласно предварительным подсчетам, только за этот выходной день природные заповедники на севере страны посетили около 50 тысяч израильтян.

Особо отмечается, что любители природы отправились в парк Эйн-Афек, находящийся недалеко от города Кирьят-Бялик, в орнитологический заповедник Агмон Ахула, а также в парк Баниас, расположенный у подножия горы Хермон, несмотря на напряженную ситуацию на севере страны.

Между тем, обстановка около границы с Сирией остается сложной. В утренние часы на территории израильской части Голанских высот неоднократно срабатывала система раннего оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом".

Приостановлены полеты гражданской авиации над северными районами Израиля. Воздушное пространство закрыто к северу от поселка Шфаим (севернее Герцлии).

На территории кибуца Хардуф в Изреэльской долине, где упал самолет, работают полициейские саперы. Территория кибуца оцеплена на ближайшие 24 часа.



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