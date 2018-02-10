ЦАХАЛ опубликовал фотографии сбитого иранского БПЛА

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала фотографии с места падения иранского беспилотного самолета, сбитого утром в субботу, 10 февраля, вертолетом ЦАХАЛа над израильской территорией.

По этим снимкам сложно определить тип сбитого БПЛА.

Глава штаба ВВС Израиля, бригадный генерал Томер Бар, заявил, что БПЛА иранского производства, запущенный в сторону Израиля из Сирии, провел над израильской территорией не более полутора минут, после чего был сбит, сообщает телекомпания "Решет". Бар подчеркнул, что это первый случай, когда иранский беспилотник пересек израильскую границу, однако БПЛА провел над территорией Израиля так мало времени, что не успел причинить никакого ущерба.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой было показано, как иранский БПЛА был сбит над территорией Израиля, а затем – как был атакован мобильный пункт управления этим самолетом.

Напомним, что в ночь на 10 февраля ВВС ЦАХАЛа сбили над израильской территорией беспилотный самолет иранского производства, прилетевший со стороны Сирии.

Вскоре после этого инцидента израильские ВВС атаковали военные объекты в центре Сирии. Сирийские ПВО открыли огонь. Один из самолетов F-16i "Суфа" упал на израильской территории, около домов в поселке Хардуф в Изреэльской долине. Двое пилотов успели катапультироваться, они выжили и доставлены в больницу. Один из пилотов тяжело ранен. Что стало причиной падения самолета, не сообщается.

"Оперативный штаб союзников Сирии" (ОШСС), объединяющий командование иранских сил и "Хизбаллы" на сирийской территории, заявил российскому государственному агентству РИА Новости, что израильские самолеты атаковали беспилотные аппараты, базирующиеся на авиабазе Т-4 в провинции Хомс.

Согласно указанному источнику, эти БПЛА (иранского производства) были уничтожены. Точных сведений о причиненном ущербе не приводится.

ОШСС заявляет, что ЦАХАЛ уничтожил беспилотные самолеты, которые использовались "для сбора информации в борьбе с террористическими группировками и в первую очередь против ИГ, в интересах сирийской армии".

Военная авиабаза Тийяс (Т-4), расположенная западнее Пальмиры в провинции Хомс, считается крупнейшей в Сирии. Она многократно использовалась для базирования самолетов, осуществлявших атаки на оппозиционные силы во время гражданской войны в Сирии (2011-2018). На территории этой базы иранский "Корпус стражей Исламской революции" создал специальные ангары для беспилотной авиатехники. Там же базируются сирийские военные самолеты МиГ-25, Су-24 и Су-22, российского производства.

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Йонатан Конрикус заявлял, что в результате атаки израильских ВВС были поражены 12 сирийских и иранских военных объектов.

Сирийское государственное агентство SANA сообщало, что силы ПВО регулярной армии Сирии атаковали израильские самолеты. В сообщении утверждалось, что в результате действий сирийских ПВО был поражен более чем один самолет. Агентство SANA передавало, что израильские самолеты рано утром в субботу атаковали военную базу в центре Сирии. Дамаск связывает воедино действия американских военных против сил режима Башара Асада и действия израильских ВВС, обвиняя США и Израиль в поддержке "Исламского государства" и других террористических организаций.

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что утром в субботу, 10 февраля, сирийские ПВО задействовали против израильских самолетов зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства. По сведениям этого телеканала, при отражении авианалета на военную базу в провинции Хомс по израильским самолетам было выпущено 10 ракет.

Из-за боевых действий на израильско-сирийской границе на короткое время были приостановлены вылеты гражданских самолетов из международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Кроме того, несколько рейсов, прибывавших в Израиль, на короткое время задержали в небе над Средиземным морем. В настоящее время аэропорт Бен-Гурион работает по расписанию, в обычном режиме.

В связи со сложной обстановкой около границы с Сирией были приостановлены полеты гражданской авиации над северными районами Израиля. Воздушное пространство было временно закрыто к северу от поселка Шфаим (севернее Герцлии).





