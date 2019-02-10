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В Израиле

Арафат Арафия, подозреваемый в убийстве Ори Ансбахер, прошел через следственный эксперимент

время публикации: 14:10 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
На месте обнаружения тела Ори Ансбахер
Ори Ансбахер
Похороны Ори Ансбахер

В воскресенье, 10 февраля, Арафат Арафия, подозреваемый в убийстве 19-летней жительницы Ткоа Ори Ансбахер, прошел через следственный эксперимент.

11 февраля задержанный предстанет перед судом, и полиция попросит продлить срок его содержания под стражей.

Ранее в Хевроне военные провели операцию, в ходе которой для последующего разрушения был размечен дом Арафата Арафайи. Судебное решение по поводу сноса этого дома пока не принято.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам 29-летний Арафат Арафайя ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность.

Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы) в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) вечером 8 февраля (примерно через сутки после обнаружения тела убитой). Он скрывался в мечети.

Расследование обстоятельств совершения преступления продолжается. Но, судя по всему, у следствия нет сомнений в виновности Арафайи. В базе спецслужб были данные о его ДНК.

Израильские СМИ пишут, что утром 7 февраля Арафат вышел из своего дома в Хевроне, взяв нож. Он прошел на израильскую территорию через деревню Бейт-Джала, граничащую с иерусалимским районом Гило. Затем встретил в безлюдной местности Ори и убил ее, пишут израильские СМИ со ссылкой на следственные органы. На допросе в ШАБАКе задержанный признал вину, но заявил, что не считает свои действия терактом. Были ли у Арафайи сообщники, неизвестно.

Продолжает действовать судебный запрет на публикацию других подробностей расследования.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.

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