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В Израиле

На 443-й трассе перевернулся автобус: двое погибших, десятки пострадавших

время публикации: 10:12 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
На месте ДТП. 10 февраля 2019 года
На месте ДТП. 10 февраля 2019 года
На месте ДТП. 10 февраля 2019 года
ВСЕ ФОТО

Утром в воскресенье, 10 февраля, на 443-й трассе после столкновения с минивэном Volkswagen перевернулся рейсовый автобус компании "Кавим", следовавший по 304-му маршруту из Модиина в сторону Иерусалима. Авария произошла неподалеку от съезда на поселок Бейт Хорон.

Тяжелая авария на 443-й трассе. Фоторепортаж

"Телеканал 13" передает со ссылкой на свидетелей происшедшего, что водитель минивэна, ехавшего перед автобусом, сбросил скорость, видимо, пытаясь рассмотреть последствия другой аварии, которая произошла на этом участке трассы. И в этот момент в него врезался автобус, после чего автобус съехал на обочину и перевернулся.

На месте происшествия работают пожарные и полиция. Прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". 443-я трасса перекрыта в обоих направлениях.

МАДА сообщает, что первое сообщение об аварии поступило в 9:52. В течение часа после аварии бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в больницы.

Состояние двух пострадавших женщин, пассажирок автобуса, оценивалось как критическое, позже врачи констатировали их смерть.

В больницы "Шаарей Цедек" (Иерусалим), "Адаса Ар а-Цофим" (Иерусалим), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Ихилов" (Тель-Авив) был доставлен 41 пострадавший в результате этой аварии: двое в стабильно тяжелом состоянии, пятеро средней тяжести, остальные травмированы легко.



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