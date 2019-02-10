Подробности расследования аварии на 443-й трассе

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на источник в полиции передала, что, данные предварительного расследования причин аварии на 443-й трассе, свидетельствует о том, что водители обоих транспортных средств, замешанных в ДТП, несут за нее вину.

Тяжелая авария на 443-й трассе. Фоторепортаж

По словам источника, водитель минивэна Volkswagen был добровольцем службы "скорой помощи" и был направлен на 443-ю трассу для оказания помощи пострадавшим в другой, менее тяжелой аварии. Однако он остановил транспортное средство не на обочине, как этого требуют правила, а на проезжей части.

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что имеются свидетельства того, что водитель автобуса не выдержал требуемое расстояние до впереди идущего транспортного средства. Когда минивэн остановился, водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, резко вывернул руль, автобус съехал на обочину и перевернулся.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что оба водителя с легкими травмами были доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". В ближайшие часы они будут выписаны, после чего будут допрошены полицией по подозрению в причинении смерти по халатности.

Утром в воскресенье, 10 февраля, на 443-й трассе после столкновения с минивэном Volkswagen перевернулся рейсовый автобус компании "Кавим", следовавший по 304-му маршруту из Модиина в сторону Иерусалима. Авария произошла неподалеку от съезда на поселок Бейт Хорон.

ДТП произошло около 10 часов утра. До 14:30 443-я трасса была перекрыта в обоих направлениях.

В результате аварии погибли 29-летняя жительница Модиин-Илита Рахель Гутман и 27-летняя Рухама Розен из Иерусалима. Еще 51 человек получил травмы.

В больницы "Шаарей Цедек" (Иерусалим), "Адаса Ар а-Цофим" (Иерусалим), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Ихилов" (Тель-Авив) был доставлен 41 пострадавший в результате этой аварии: двое в стабильно тяжелом состоянии, пятеро средней тяжести, остальные травмированы легко. Еще примерно 10 человек, получившие легкие травмы, отказались от госпитализации.





