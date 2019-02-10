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В Израиле

Военные разметили для сноса дом жителя Хеврона, задержанного за убийство Ори Ансбахер

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 08:15 блог версия для печати фото
Ори Ансбахер
Военные разметили для сноса дом жителя Хеврона, задержанного за убийство Ори Ансбахер
Военные разметили для сноса дом жителя Хеврона, задержанного за убийство Ори Ансбахер
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В ночь на воскресенье, 10 февраля, в Хевроне военные провели операцию, в ходе которой для последующего разрушения был размечен дом Арафата Арафайи, задержанного ранее по подозрению в жестоком убийстве 19-летней Ори Ансбахер.

Судебное решение по поводу сноса этого дома пока не принято.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам 29-летний Арафат Арафайя ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность.

Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы) в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) вечером 8 февраля (примерно через сутки после обнаружения тела убитой). Он скрывался в мечети.

Расследование обстоятельств совершения преступления продолжается. Но, судя по всему, у следствия нет сомнений в виновности Арафайи. В базе спецслужб были данные о его ДНК.

Израильские СМИ пишут, что утром 7 февраля Арафат вышел из своего дома в Хевроне, взяв нож. Он прошел на израильскую территорию через деревню Бейт-Джала, граничащую с иерусалимским районом Гило. Затем встретил в безлюдной местности Ори и убил ее, пишут израильские СМИ со ссылкой на следственные органы. На допросе в ШАБАКе задержанный признал вину, но заявил, что не считает свои действия терактом. Были ли у Арафайи сообщники, неизвестно.

Продолжает действовать судебный запрет на публикацию других подробностей расследования.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Орит Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.



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