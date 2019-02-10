Военные разметили для сноса дом жителя Хеврона, задержанного за убийство Ори Ансбахер

В ночь на воскресенье, 10 февраля, в Хевроне военные провели операцию, в ходе которой для последующего разрушения был размечен дом Арафата Арафайи, задержанного ранее по подозрению в жестоком убийстве 19-летней Ори Ансбахер.

Судебное решение по поводу сноса этого дома пока не принято.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам 29-летний Арафат Арафайя ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность.

Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы) в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) вечером 8 февраля (примерно через сутки после обнаружения тела убитой). Он скрывался в мечети.

Расследование обстоятельств совершения преступления продолжается. Но, судя по всему, у следствия нет сомнений в виновности Арафайи. В базе спецслужб были данные о его ДНК.

Израильские СМИ пишут, что утром 7 февраля Арафат вышел из своего дома в Хевроне, взяв нож. Он прошел на израильскую территорию через деревню Бейт-Джала, граничащую с иерусалимским районом Гило. Затем встретил в безлюдной местности Ори и убил ее, пишут израильские СМИ со ссылкой на следственные органы. На допросе в ШАБАКе задержанный признал вину, но заявил, что не считает свои действия терактом. Были ли у Арафайи сообщники, неизвестно.

Продолжает действовать судебный запрет на публикацию других подробностей расследования.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Орит Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.





