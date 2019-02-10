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В Израиле

ШАБАК признал убийство Ори Ансбахер терактом

время публикации: 20:12 | последнее обновление: 20:34 блог версия для печати фото
ШАБАК признал убийство Ори Ансбахер терактом
ШАБАК признал убийство Ори Ансбахер терактом
Наама Коэн, тетя Ори Ансбахер

В воскресенье, 10 февраля, Общая служба безопасности сообщила, что убийство Ори Ансбахер является терактом (то есть нападением, совершенным на почве национальной ненависти).

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, посетивший вечером 10 февраля поселок Ткоа, в котором выросла Ори, сообщил ее родителям о выводах, сделанных следователями ШАБАК.

Несколькими часами ранее состоялся следственный эксперимент, в ходе которого Арафат Арафия, подозреваемый в убийстве 19-летней Ори, воссоздал картину преступления.

Ранее в Хевроне военные провели операцию, в ходе которой для последующего разрушения был размечен дом Арафата Арафайи. Судебное решение по поводу сноса этого дома пока не принято.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам 29-летний Арафат Арафайя ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность.

Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы) в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) вечером 8 февраля (примерно через сутки после обнаружения тела убитой). Он скрывался в мечети.

Израильские СМИ пишут, что утром 7 февраля Арафат вышел из своего дома в Хевроне, взяв нож. Он прошел на израильскую территорию через деревню Бейт-Джала, граничащую с иерусалимским районом Гило. Затем встретил в безлюдной местности Ори и убил ее, пишут израильские СМИ со ссылкой на следственные органы. На допросе в ШАБАКе задержанный признал вину, но заявил, что не считает свои действия терактом. Были ли у Арафайи сообщники, неизвестно.

Продолжает действовать судебный запрет на публикацию других подробностей расследования.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители 19-летней Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция.

Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран (первое сообщение об этом поступило в скорую помощь "Маген Давид Адом" в 19:14). На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки.

В пятницу, 8 февраля, Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.



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