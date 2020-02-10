Самый холодный день зимы 2020 года: снег на Голанах и в Галилее

По данным метеослужбы Израиля, 10 февраля – самый холодный день этого зимнего сезона. Температура в Иерусалиме не выше 6 градусов тепла днем, а ночью опустится до -1 градуса по Цельсию. На фоне низкой температуры в некоторых районах Иерусалима, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря, выпал снег, но на значительной территории устойчивый снежный покров не образовался. Снег также выпал на высоких холмах Иудеи и Самарии. Местами гололед.

Продолжается слабый снегопад на горе Хермон, но горный курорт частично для посетителей. Очень холодно. Температура: от -5 до -4 градусов. Толщина снежного покрова: 100-150 см.

С ночи воскресенья снег идет не только на Хермоне, но и в других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи, включая Цфат, Марджаль-Шамс и другие населенные пункты. На значительной территории образовался снежный покров, который продержится до завтра. Температура в Цфате в понедельник: от 0 до 4. Во вторник: от -1 до 6 градусов.

В горных районах, где температура опустилась ниже 1-3 градусов тепла, местами гололед. Полиция просит водителей проявлять крайнюю осторожность или воздержаться в начале недели от поездок, особенно в темное время суток.

В других районах Израиля – облачно, температура ниже среднесезонной, временами незначительные осадки.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.